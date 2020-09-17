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Апелляционный суд признал $68 млн долгов "Укрзализныци" перед "Сбербанком"

Апелляционный суд признал $68 млн долгов "Укрзализныци" перед "Сбербанком"

Восточный апелляционный хозсуд своим постановлением от 17 сентября отказался удовлетворить апелляционную жалобу «Укрзализныци» и оставил без изменений решение, которым «Укрзализныця» была признана правопреемником «Донецкой железной дороги» и должником в деле, в рамках которого российский «Сбербанк» взимал с «Донецкой железной дороги» $68 млн на основании судебных решений.

Об этом сообщает Finbalance.

В июне «Укрзализныця «сообщила, что Большая палата Верховного суда признала ее правопреемником ГП “Донецкая железная дорога”.

«Укрзализныця» должна была погасить все долги ГП «Донецкая железная дорога», не получив при этом от последней никакого имущества в уставный капитал (при том, что в ОРДЛО – более 20 000 грузовых вагонов УЗ, почти 6 000 вагонов других собственников, почти 6 000 пассажирских вагонов и свыше 300 локомотивов).

Как уточнила УЗ, по приблизительным подсчетам сумма финансовых обязательств ГП «Донецкая железная дорога» перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн, в том числе перед «Сбербанком» – 3,5 млрд грн, «ВТБ Банком» – 1,2 млрд грн.

По материалам Mind
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