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НБУ ожидает списания госбанками 25 млрд грн "плохих долгов"

НБУ ожидает списания госбанками 25 млрд грн "плохих долгов"

В сентябре Национальный банк ожидает списания государственными банками неработающих кредитов (NPL) на 25 млрд грн.

Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко на встрече с Европейской Бизнес-Ассоциацией.

«В апреле Национальный банк предоставил банкам критерии для списания проблемных кредитов. Это позволило госбанкам списать в июне 22 млрд грн «плохих долгов». Ожидаем списания в сентябре дополнительно на 25 млрд грн», – заявил он.

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По данным НБУ, уровень NPL в банковской системе слишком высокий и составляет почти 50%. Однако Нацбанк считает этот уровень не угрожающим, поскольку кредиты покрыты резервами более чем 90%.

«Значительная доля проблемных кредитов сосредоточена в государственных банках. Для снижения госбанки активно используют механизм финансовой реструктуризации. Также правительство разрешило им продавать NPL через голландские аукционы», – отметил Шевченко.

Он также напомнил, что в июне Совет по финансовой стабильности утвердил планы по сокращению портфеля NPL в госбанках на 73% или 305 млрд грн за три года. Реализация этих планов будет ежеквартально проверяться.

По материалам Финансовый клуб
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