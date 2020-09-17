Больше "Дії": в приложении появится электронное свидетельство о рождении

Министерство цифровой трансформации внедряет электронное свидетельство о рождении. Кабинет Министров одобрил постановление, согласно которому вводится цифровое свидетельство о рождении детей в возрасте до 14 лет.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет Правительственный портал.

Раньше свидетельство о рождении было лишь в бумажном виде. Отныне документ также будет отображаться в мобильном приложении “Дія” у обоих родителей, рассказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Что будет отражаться в Дії: вместе со свидетельством также будет отображаться и актуальная прописка ребенка.

Отныне электронное свидетельство о рождении имеет такую же юридическую силу, как и бумажное.

Принятое постановление определяет порядок заказа, формирования, предъявления и установления подлинности е-свидетельства о рождении. Также постановлением определена возможность передачи цифрового свидетельства о рождении в виде электронных копий.

Справка Finance.ua:

1 сентября “Дія” временно приостановила прием заявлений на регистрацию ФЛП . Причина: сервис приостановил прием заявлений, чтобы решить проблему значительной нагруженности на регистраторов и усовершенствовать получение услуг, сделать его более удобным и качественным.