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Больше "Дії": в приложении появится электронное свидетельство о рождении

Больше "Дії": в приложении появится электронное свидетельство о рождении

Министерство цифровой трансформации внедряет электронное свидетельство о рождении. Кабинет Министров одобрил постановление, согласно которому вводится цифровое свидетельство о рождении детей в возрасте до 14 лет.

Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет Правительственный портал.

Что такое приложение «Дія» и как им пользоваться

Раньше свидетельство о рождении было лишь в бумажном виде. Отныне документ также будет отображаться в мобильном приложении “Дія” у обоих родителей, рассказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Что будет отражаться в Дії: вместе со свидетельством также будет отображаться и актуальная прописка ребенка.

Отныне электронное свидетельство о рождении имеет такую же юридическую силу, как и бумажное.

Принятое постановление определяет порядок заказа, формирования, предъявления и установления подлинности е-свидетельства о рождении. Также постановлением определена возможность передачи цифрового свидетельства о рождении в виде электронных копий.

Справка Finance.ua:

  • 1 сентября “Дія” временно приостановила прием заявлений на регистрацию ФЛП. Причина: сервис приостановил прием заявлений, чтобы решить проблему значительной нагруженности на регистраторов и усовершенствовать получение услуг, сделать его более удобным и качественным.
  • Министерство цифровой трансформации опубликовало ответы на основные вопросы об услугах для ФЛП на портале “Дія”.
По материалам Finance.UA
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