Больше "Дії": в приложении появится электронное свидетельство о рождении

Министерство цифровой трансформации внедряет электронное свидетельство о рождении. Кабинет Министров одобрил постановление, согласно которому вводится цифровое свидетельство о рождении детей в возрасте до 14 лет.
Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет Правительственный портал.
Раньше свидетельство о рождении было лишь в бумажном виде. Отныне документ также будет отображаться в мобильном приложении “Дія” у обоих родителей, рассказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Что будет отражаться в Дії: вместе со свидетельством также будет отображаться и актуальная прописка ребенка.
Отныне электронное свидетельство о рождении имеет такую же юридическую силу, как и бумажное.
Принятое постановление определяет порядок заказа, формирования, предъявления и установления подлинности е-свидетельства о рождении. Также постановлением определена возможность передачи цифрового свидетельства о рождении в виде электронных копий.
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