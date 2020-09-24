В Киеве до 2025 года хотят построить аэропорт для дронов

В Киеве до 2025 года могут построить аэропорт для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщил руководитель Всеукраинской федерации владельцев беспилотников, дистрибьютор DJI в Украине Тарас Трояк.

Об этом он заявил во время Infrastructure Digital Day.

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“У нас есть проект Quadroport, который мы хотим построить в Киеве. Это будет первый аэропорт для дронов, где можно будет тестировать любые типы БПЛА… Это амбициозный проект. Мы планируем где-то до 2025 года его построить. Пока что бизнес-составляющая там небольшая, но мы смотрим на развитие и понимаем, что это нужно”, – сказал Трояк.

По его словам, в 2020 году рынок БПЛА в Украине достигнет примерно 500 млн грн.

“В этом году он вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым. И в следующем году мы уже надеемся, что рынок будет более 1 млрд грн”, – сказал он.