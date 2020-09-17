За 2 года ожидается $2,2 миллиарда инвестиций в экономику Украины - UkraineInvest

По предварительным расчетам Офиса привлечения инвестиций (UkraineInvest), за 2020-2022 годы ожидается привлечение около 2,2 млрд долл. инвестиций в экономику Украины.
Об этом на пресс-конференции “Украина: какие инвестиционные проекты вернут Украину в поле зрения иностранных инвесторов?” заявил исполнительный директор UkraineInvest Сергей Цивкач.
По его словам, сейчас Офис работает над 46 инвестиционными проектами и за период 2020-2022 годов предполагает привлечение как минимум 2,2 млрд долл. в экономику Украины. Цивкач отметил, что около 527 млн долл. инвестиций в ближайшие год-полтора планируют осуществить компании, которые уже работают в Украине.
“По работе UkraineInvest, мы планируем открыть от 10 до 15 наших международных представительств. Сейчас мы ведем переговоры с такими центрами, как Нью-Йорк, Лондон, Стокгольм и другими столицами, где есть потенциальные инвесторы”, – сообщил Цивкач.
Напомним, Офис привлечения инвестиций является постоянно действующим совещательным органом при Кабинете министров Украины, который был создан постановлением правительства в октябре 2016 года с целью привлечения в Украину прямых иностранных инвестиций и совершенствования имиджа государства как привлекательной для инвестирования страны.
Работа UkraineInvest нацелена на обеспечение инвесторов актуальной информацией и советами относительно особенностей ведения бизнеса в Украине, а также о деятельности в основных отраслях экономики: агробизнесе, производстве, энергетике, инфраструктуре, сфере инновационных технологий. Основные направления деятельности Офиса привлечения инвестиций: формирование благоприятного инвестиционного климата; помощь инвесторам в ведении бизнеса в Украине; генерирование возможностей для увеличения инвестиций в экономику Украины.
Мероприятия, которые реализует UkraineInvest, включают проведение инвестиционных семинаров и встреч, участие в специализированных выставках, мероприятия в области прямого маркетинга, организацию визитов потенциальных инвесторов, поиск местных партнеров для потенциальных инвесторов, оказание помощи в получении необходимых разрешений и согласований и т.д.
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