Мировые инвестиции в финтех превысили $25 миллиардов

Общая сумма инвестиций в финтех (VC, PE и M&A) в первой половине 2020 года составляет 25,6 млрд долларов. Глобальные венчурные инвестиции в финтех составляют 20 млрд долларов.
Об этом свидетельствует исследование инвестиций в финансовые технологии в первом полугодии этого года, которое проводила компания KPMG.
В то время как общий объем мирового финансирования финтех сократился в течение первой половины 2020 года, объем инвестиций в глобальном масштабе составил 25,6 млрд долларов по всем 1221 сделкам. Корпоративные сделки способствуют дальнейшему укреплению активности венчурного капитала (ВК).
Резкое уменьшение инвестиций в M&A стало основной причиной падения. В течение I полугодия 2020 года на M&A пришлось всего 4 млрд долл. инвестиций в финтех (по сравнению с 85,7 млрд долл. во II полугодии 2019 года), включая обратное слияние открытого кредитования на сумму 1,3 млрд долларов.
Статистика по регионам. Несмотря на глобальную неопределенность, венчурные инвестиции были значительными во всех регионах мира. Если эта тенденция сохранится, они превзойдут предыдущие ежегодные рекордные показатели. В І полугодии 2020 года венчурные инвестиции в финтех составили 20 млрд долларов, включая 9,3 млрд долларов в Северной и Южной Америке, 6,7 млрд долларов в Азии и 4 млрд долларов в регионе EMEA.
Индонезийская компания Gojek привлекла 3 млрд долларов в рамках крупнейшей за квартал венчурной сделки и крупнейшей финтех-сделки в целом. Второе место по размеру венчурной сделки по финтех (886 млн. США) занял конкурент компании Gojek компания Grab, за ним следовала компания Stripe (850 млн. США). Значительная часть венчурных инвестиций пришлась на сделки на поздних стадиях, поскольку зрелые финтех-компании продолжали привлекать большие объемы финансирования.
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