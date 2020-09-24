0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 166 0

Мировые инвестиции в финтех превысили $25 миллиардов

Мировые инвестиции в финтех превысили $25 миллиардов

Общая сумма инвестиций в финтех (VC, PE и M&A) в первой половине 2020 года составляет 25,6 млрд долларов. Глобальные венчурные инвестиции в финтех составляют 20 млрд долларов.

Об этом свидетельствует исследование инвестиций в финансовые технологии в первом полугодии этого года, которое проводила компания KPMG.

В то время как общий объем мирового финансирования финтех сократился в течение первой половины 2020 года, объем инвестиций в глобальном масштабе составил 25,6 млрд долларов по всем 1221 сделкам. Корпоративные сделки способствуют дальнейшему укреплению активности венчурного капитала (ВК).

Резкое уменьшение инвестиций в M&A стало основной причиной падения. В течение I полугодия 2020 года на M&A пришлось всего 4 млрд долл. инвестиций в финтех (по сравнению с 85,7 млрд долл. во II полугодии 2019 года), включая обратное слияние открытого кредитования на сумму 1,3 млрд долларов.

Статистика по регионам. Несмотря на глобальную неопределенность, венчурные инвестиции были значительными во всех регионах мира. Если эта тенденция сохранится, они превзойдут предыдущие ежегодные рекордные показатели. В І полугодии 2020 года венчурные инвестиции в финтех составили 20 млрд долларов, включая 9,3 млрд долларов в Северной и Южной Америке, 6,7 млрд долларов в Азии и 4 млрд долларов в регионе EMEA.

Куда нужно вложить, чтобы получать $1000 в месяц

Индонезийская компания Gojek привлекла 3 млрд долларов в рамках крупнейшей за квартал венчурной сделки и крупнейшей финтех-сделки в целом. Второе место по размеру венчурной сделки по финтех (886 млн. США) занял конкурент компании Gojek компания Grab, за ним следовала компания Stripe (850 млн. США). Значительная часть венчурных инвестиций пришлась на сделки на поздних стадиях, поскольку зрелые финтех-компании продолжали привлекать большие объемы финансирования.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа» ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.