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Где запрещено строить жилье

Где запрещено строить жилье

Жилищное строительство запрещено вокруг опасных предприятий в пределах санитарно-защитной зоны, размеры которой можно узнать в Градостроительном кадастре.

Об этом на своей Facebook-странице сообщил заместитель начальника Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации Юрий Таций.

“Санитарно-защитная зона (СЗЗ) создается вокруг объектов, являющихся источниками выделения вредных веществ, запахов, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвуковых и электромагнитных волн, электронных полей, ионизирующих излучений и т.д., с целью отделения таких объектов от территорий жилой застройки”, – написал Юрий Таций.

В пределах санитарно-защитной зоны запрещено жилищное строительство, а потому застройщикам важно знать их размеры, данные о которых находятся в Градостроительном кадастре.

“Также дополнительную информацию можно получить в Министерстве экологии и природных ресурсов”, – сообщил он.

По материалам УНН
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