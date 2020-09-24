Электромобили уже заняли весомую нишу в нынешнем мире и продолжают усиливать свои позиции. Способствовали этому в некоторой степени требования по снижению уровня вредных выбросов и ограничению движения в некоторых районах европейских городов.
Об этом пишет autogeek.
Британские эксперты определили лучшие доступные электромобили 2020 года, и среди них есть достаточно новые модели.
ТОП-10 доступных электромобилей текущего года следующий:
Kia e-Niro. Небольшой электрокроссовер с приятным современным дизайном, практичным салоном и запасом хода в 370 км, который обеспечивает аккумулятор емкостью 64 кВт/ч.
Volkswagen ID.3. Это уже не первый электромобиль Volkswagen, однако именно эта модель демонстрирует все амбиции автопроизводителя относительно сегмента автомобилей на электротяге. Главными преимуществами модели являются сразу несколько модификаций. В топовой из них VW ID.3 сможет проезжать без подзарядки 480 км.
Peugeot e-208. Интересный дизайн, качественный интерьер и отличная управляемость – это все о Peugeot e-208. Также преимуществом модели является 270 км запаса хода.
Hyundai Kona Electric. Этот автомобиль называют технологическим братом Kia e-Niro, однако модели все же имеют определенные отличия. В частности, запас хода – у Kona он составляет 480 км. Также стоит отметить необычную внешность электромобиля.
MINI Cooper SE. Этот электромобиль является одним из самых новых в этой подборке. Преимуществом модели является ее стоимость и традиционная управляемость. Кроме того, стоит отметить и силовую установку электромобиля, которую он получил от BMW i3S – 180 л. с., что придает новинке спортивный характер.
Kia Soul EV. Еще один электрокроссовер от корейского бренда. Модель имеет довольно нейтральный стиль, а за ее технический потенциал отвечает аккумулятор на 64 кВт/ч. То есть запас хода машины достигает 450 км.
Nissan Leaf. Одна из самых популярных моделей среди украинских водителей. Электромобиль доступен в двух модификациях – с запасом хода в 270 км и 320 км. Машину можно назвать довольно практичной, что и сделало ее такой популярной.
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