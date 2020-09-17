Испанские CaixaBank и Bankia объединятся, создав крупнейший банк страны

Правления испанских банков CaixaBank и Bankia одобрили план слияния двух кредиторов, в результате которого будет создан крупнейший банк в стране.

Как сообщает CNBC, CaixaBank предложит 0,6845 своих акций за каждую акцию Bankia. По словам представителей компаний, вновь созданный банк, который сохранит бренд CaixaBank, будет владеть активами на сумму более 664 млрд евро ($786,7 млрд долларов).

План слияния еще предстоит утвердить на общем собрании акционеров обеих компаний.

«Благодаря этой операции мы станем ведущим испанским банком в то время, когда как никогда необходимо создавать предприятия значительного размера, тем самым способствуя поддержанию потребностей семей и компаний и укреплению финансовой системы», – говорится в заявлении исполнительного председателя Bankia Хосе Игнасио Гойриголзарри.