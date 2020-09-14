Маркет сумок, обуви и украшений от Все. Свои с Visa и Банком "Клиринговый Дом" на Десятинной 12

19 и 20 сентября на Десятинной, 12 пройдет объединенный маркет «Сумки, обувь и украшения» от Все.Свои – 150 украинских брендов и 5 этажей красоты! ⠀

Традиционно во время маркета для держателей карт Visa от Банка «Клиринговый дом» будут действовать скидки и дополнительные бонусы:

Скидка 15% в Корнере Свой.Кофе, Свой.Бар и Бургер и Фри.

Каждый второй шарик мороженого в точке героев. Мороженое в подарок. * Скидки начисляются автоматически.

Бесплатная зона отдыха Visa в фойе

Бесплатная вода для всех посетителей и резидентов маркета

Зона бесплатной зарядки телефонов

На маркете будут соблюдены все необходимые меры безопасности, чтобы вы и ваши дети чувствовали себя максимально безопасно:

• вход – только в масках;

• обязательный скрининг температуры;

• достаточное количество антисептиков;

• более примерочных, чтобы избежать очередей;

• ограничение количества посетителей, одновременно находящихся в помещении;

• дезинфекция поверхностей и дополнительные уборки.

Все.Свои – проект, который популяризирует украинских производителей, формирует привычку покупать украинское, осуществляет продвижение Украины с помощью локальных креативных брендов. Более 200 украинских производителей собранные на одной платформе!

#купуй_у_своих