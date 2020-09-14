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Маркет сумок, обуви и украшений от Все. Свои с Visa и Банком "Клиринговый Дом" на Десятинной 12

19 и 20 сентября на Десятинной, 12 пройдет объединенный маркет «Сумки, обувь и украшения» от Все.Свои – 150 украинских брендов и 5 этажей красоты! ⠀

Традиционно во время маркета для держателей карт Visa от Банка «Клиринговый дом» будут действовать скидки и дополнительные бонусы:

  • Скидка 15% в Корнере Свой.Кофе, Свой.Бар и Бургер и Фри.
  • Каждый второй шарик мороженого в точке героев. Мороженое в подарок. * Скидки начисляются автоматически.
  • Бесплатная зона отдыха Visa в фойе
  • Бесплатная вода для всех посетителей и резидентов маркета
  • Зона бесплатной зарядки телефонов

На маркете будут соблюдены все необходимые меры безопасности, чтобы вы и ваши дети чувствовали себя максимально безопасно:
• вход – только в масках;
• обязательный скрининг температуры;
• достаточное количество антисептиков;
• более примерочных, чтобы избежать очередей;
• ограничение количества посетителей, одновременно находящихся в помещении;
• дезинфекция поверхностей и дополнительные уборки.

Все.Свои – проект, который популяризирует украинских производителей, формирует привычку покупать украинское, осуществляет продвижение Украины с помощью локальных креативных брендов. Более 200 украинских производителей собранные на одной платформе!

#купуй_у_своих

По материалам Клиринговый Дом
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