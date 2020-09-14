Маркет сумок, обуви и украшений от Все. Свои с Visa и Банком "Клиринговый Дом" на Десятинной 12

19 и 20 сентября на Десятинной, 12 пройдет объединенный маркет «Сумки, обувь и украшения» от Все.Свои – 150 украинских брендов и 5 этажей красоты! ⠀
Традиционно во время маркета для держателей карт Visa от Банка «Клиринговый дом» будут действовать скидки и дополнительные бонусы:
На маркете будут соблюдены все необходимые меры безопасности, чтобы вы и ваши дети чувствовали себя максимально безопасно:
• вход – только в масках;
• обязательный скрининг температуры;
• достаточное количество антисептиков;
• более примерочных, чтобы избежать очередей;
• ограничение количества посетителей, одновременно находящихся в помещении;
• дезинфекция поверхностей и дополнительные уборки.
Все.Свои – проект, который популяризирует украинских производителей, формирует привычку покупать украинское, осуществляет продвижение Украины с помощью локальных креативных брендов. Более 200 украинских производителей собранные на одной платформе!
#купуй_у_своих
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
|Весь рынок:
|Кредит&Депозит Личные финансы
|Все, что мы знаем про:
|Клиринговый Дом
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Правительство предлагает увеличить налог на дорогие автомобилиВчера, 09:30 - 2094 21
Третьякова раскрыла нюансы повышения пенсионного возрастаВчера, 13:00 - 2233 6
Ассоциации ВИЭ будут защищать зеленую энергетику от КоломойскогоВчера, 12:42 - 548 3
За семь месяцев облгазы накопили долги перед Оператором ГТС на 1 млрд грн4 ч. назад - 124 2
Газ в Украине подорожал на 45% на два месяца раньше, чем в Европе, – замглавы комитета РадыВчера, 12:14 - 952 2
Сколько стоит арендовать квартиру в Киеве (инфографика)Вчера, 16:01 - 6125
Названы наиболее востребованные специалисты на рынке труда (инфографика)Вчера, 12:45 - 3829
Третьякова раскрыла нюансы повышения пенсионного возрастаВчера, 13:00 - 2233 6
СБУ вскрыла миллионные хищения с банковских счетов украинцевВчера, 11:45 - 2073
Курс наличного доллараВчера, 12:40 - 1058
В ходе испытаний летающее авто поднялось на 10 метровВчера, 10:10 - 429
Apple представила новый iPad і iPad AirПозавчера, 10:10 - 393 1
McDonald's открыл первый ресторан, работающий без подключения к электросети (фото)14.09.2020, 10:20 - 2661 9
SpaceX показала взлет и посадку "с борта" ракеты Falcon 9 (видео)11.09.2020, 12:10 - 629
Facebook показал первые очки дополненной реальности со звуковыми возможностями (видео)07.09.2020, 11:21 - 510