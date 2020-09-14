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Аудиторскую компанию "большой четверки" оштрафовали почти на 20 миллионов долларов

Аудиторскую компанию "большой четверки" оштрафовали почти на 20 миллионов долларов

Британский Совет по финансовой отчетности оштрафовал Deloitte на 15 млн фунтов стерлингов (19,4 млн долл) в связи с аудитом отчетности разработчика Autonomy Corporation Plc в 2009-2011 гг.

Размер штрафа стал рекордным, сообщает The Daily Telegraph.

Кроме этого, бывшие партнеры Deloitte Ричард Найтс и Найджел Мерсер были оштрафованы на 500 тыс. фунтов и 250 тыс. фунтов соответственно, сообщается на сайте регулятора.

Найтс также на пять лет исключен из Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса.

Дисциплинарный трибунал, который провел слушания по делу Autonomy в октябре-ноябре 2019 года и в июле текущего года, пришел к выводу, что Deloitte нарушил нормы аудиторской проверки по учету и продаже оборудования Automony в 2009-2010 финансовых годах.

“В эти годы Deloitte не должен был публиковать аудиторские заключения, не соответствующие требованиям, основываясь на полученных аудиторских данных”, – говорится в сообщении FRC.

Deloitte, Найтс и Мерсер также были признаны виновными в нарушениях при аудите продаж лицензий на программное обеспечение Autonomy посредникам.

Как отмечает FRC, они не проявили “профессиональный скептицизм в отношении характера этих продаж”.

В 2011 году американская Hewlett Packard Enterprise (HP) приобрела Autonomy, основанную Майком Линчем в 1996 году, за $11 млрд, однако в 2012 году списала активы компании на сумму $8,8 млрд после выявления нарушений в ее отчетности.

В 2017 году HP продала Autonomy британской технологической компании Micro Focus.

По материалам Економічна Правда
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