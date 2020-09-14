Аудиторскую компанию "большой четверки" оштрафовали почти на 20 миллионов долларов

Британский Совет по финансовой отчетности оштрафовал Deloitte на 15 млн фунтов стерлингов (19,4 млн долл) в связи с аудитом отчетности разработчика Autonomy Corporation Plc в 2009-2011 гг.

Размер штрафа стал рекордным, сообщает The Daily Telegraph.

Кроме этого, бывшие партнеры Deloitte Ричард Найтс и Найджел Мерсер были оштрафованы на 500 тыс. фунтов и 250 тыс. фунтов соответственно, сообщается на сайте регулятора.

Найтс также на пять лет исключен из Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса.

Дисциплинарный трибунал, который провел слушания по делу Autonomy в октябре-ноябре 2019 года и в июле текущего года, пришел к выводу, что Deloitte нарушил нормы аудиторской проверки по учету и продаже оборудования Automony в 2009-2010 финансовых годах.

“В эти годы Deloitte не должен был публиковать аудиторские заключения, не соответствующие требованиям, основываясь на полученных аудиторских данных”, – говорится в сообщении FRC.

Deloitte, Найтс и Мерсер также были признаны виновными в нарушениях при аудите продаж лицензий на программное обеспечение Autonomy посредникам.

Как отмечает FRC, они не проявили “профессиональный скептицизм в отношении характера этих продаж”.

В 2011 году американская Hewlett Packard Enterprise (HP) приобрела Autonomy, основанную Майком Линчем в 1996 году, за $11 млрд, однако в 2012 году списала активы компании на сумму $8,8 млрд после выявления нарушений в ее отчетности.

В 2017 году HP продала Autonomy британской технологической компании Micro Focus.