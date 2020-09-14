Спрос и цены на недвижимость Лондона выросли перед весенним ростом налогов

Недвижимость в Лондоне стабильно дорожает. За июль цена увеличилась в среднем на 1,5%, за август — еще на 2,5%. При этом в сентябре продажи идут очень активно, спада спроса на недвижимость не наблюдается, поэтому есть основания ожидать дальнейшего роста цен.

Исследование рынка недвижимости провели аналитики компании Zen Invest.

Наибольшая покупательская активность наблюдается в ценовом сегменте до 1 500 000 фунтов стерлингов. Такая недвижимость сейчас очень востребована среди экспатов, в том числе благодаря введению каникул до марта 2021 года на уплату гербового сбора (stamp duty) — до 500 000 фунтов от стоимости объекта. Таким образом, покупатели могут сэкономить около 10-15 тысяч фунтов.

В ценовом сегменте от 1 500 000 до 5 000 000 фунтов продажи снизились на 20% по сравнению с показателями до пандемии и локдауна. В сегменте от 10 000 000 фунтов покупательская активность отсутствует, поскольку из-за коронавируса клиенты не спешат ехать в Великобританию, а удаленно сделки с такими дорогими объектами обычно не заключаются.

«С апреля 2021 года при покупке недвижимости гербовый сбор для нерезидентов Великобритании будет на 2% выше. Многих иностранцев это стимулирует, и те новостройки, которые будут сданы в эксплуатацию до следующего марта, пользуются повышенным спросом. Коронавирус какое-то время сдерживал рынок, поскольку из-за карантина люди не могли приезжать на просмотр, а многие застройщики закрыли свои маркетинг-сьюты. Но теперь они работают по предварительной записи, есть онлайн-показы», — отмечает управляющий партнер Zen Invest Анастасиа Зенонос.

Если говорить о национальном составе иностранных покупателей недвижимости в британской столице, то в последнее время активизировались покупатели из Гонконга и Китая, а вот представителей Ближнего Востока, напротив, стало меньше. Граждан РФ тоже немного из-за карантина.

Иностранцы приобретают лондонское жилье как для собственного проживания, так и в инвестиционных целях.

Доходность от сдачи недвижимости в аренду в столице Великобритании составляет порядка 3% годовых. Но не стоит забывать про увеличение стоимости недвижимости. Каждые 10 лет она практически удваивается, а в некоторых случаях рост даже выше. Таким образом, доходность по схеме «сдача в аренду плюс доход от увеличения стоимости» в среднем составляет порядка 10−11% годовых.

«Лондонский рынок недвижимости никогда не стоит рассматривать для краткосрочных инвестиций, поскольку при покупке у инвестора будут расходы на оплату гербового сбора, услуг юристов, меблировки квартиры. То есть если продавать объект через год после покупки, то инвестор уйдет в минус. Заработать при такой схеме можно, только если недвижимость покупалась с очень большой скидкой, но дисконты сейчас крайне редко бывают существенными», — предупреждает старший менеджер Zen Invest по продажам Стелла Гургенян.