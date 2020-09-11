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"Центрэнерго" выплатило ДТЭК 79 миллионов за поставленный уголь

"Центрэнерго" выплатило ДТЭК 79 миллионов за поставленный уголь

“Центрэнерго” выплатило 79 млн грн за 35 тысяч тонн угля, которые компания “Д. Трэйдинг” (входит в холдинг ДТЭК) отгрузила на государственные теплоэлектростанции в июле 2020 года.

Об этом сообщает издание Oilpoint со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

“Выполняя условия контракта, “Д.Трэйдинг” отгрузила “Центрэнерго” 35 тыс. тонн угля стоимостью 79 млн грн.

“Центрэнерго”, в свою очередь, должно было оплатить полную стоимость поставленного угля до 3 августа 2020 года и предоставить банковский аккредитив для продолжения отгрузок в адрес ТЭС. Этого не было сделано в срок”, – заявили в ДТЭК.

Как добавили в пресс-службе, после этого компания направила письма с просьбой оперативно погасить задолженность и предоставить банковский аккредитив, соответствующий условиям подписанного контракта, и проинформировала о сложившейся ситуации Минэнерго и Фонд госимущества.

“В итоге, в ДТЭК приняли решение обратиться в суд. 7 сентября Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по иску компании “Д.Трэйдинг” против ПАО “Центрэнерго”, – говорится в сообщении.

По материалам Економічна Правда
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