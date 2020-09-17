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В МОН рассказали, сколько стоит обучение на контракте в вузах и изменится ли цена в следующем году

В МОН рассказали, сколько стоит обучение на контракте в вузах и изменится ли цена в следующем году

Стоимость обучения на контракте в высших учебных заведениях Украины зависит от специальности, объема образовательной программы, количества проведенных занятий, студентов и научной степени преподавателей. Самые дорогие сейчас ИТ-специальности, более бюджетные – гуманитарные науки, но в 2021 году возможно подорожание контрактной формы обучения для всех отраслей.

Об этом рассказал и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.

“Зависит от специальности. Есть 28 000 грн, а есть 36 000 грн в год. Инженерные и ИТ-специальности – дороже, гуманитарные – дешевле. Стоимость обучения в вузах зависит от учебного плана и объема образовательной программы, наполнения преподавателей: числа кандидатов, докторов наук, доцентов, профессоров или обычных преподавателей, читающих предметы, количества лекционных и практических занятий, количества студентов в вузе”, – отметил Шкарлет.

Он также сообщил, что постановлением Кабмина от 3 марта 2020 года определяется стоимость подготовки специалистов, обучающихся в вузах государственной и коммунальной форм собственности по отдельным специальностям (31 из 121), на средства физических или юридических лиц, – так называемая индикативная себестоимость.

“В 2020 году минимальный размер платы за обучение для студентов 1 курса контрактной формы по этим (31) специальностям составляет 60% этой себестоимости. В случае если 60% индикативной себестоимости меньше трех среднемесячных заработных плат штатных работников в пределах области, где находится вуз, то стоимость обучения будет равна этим трем среднемесячным заработным платам. На следующий год планируется уже 70% индикативной себестоимости независимо от учебного плана и наполнения образовательной программы”, – пояснил Сергей Шкарлет.

Также и.о. министра рассказал, что среди университетов распространена практика, когда по сравнению с конкурентами они снижают плату для контрактников. Это помогает вузам привлечь больше студентов для обучения по контракту. Поэтому большая часть расходов на обучение не покрывается платой, предусмотренной договорами. По словам Шкарлета, такие деформации в установлении платы за обучение возможны ввиду того, что учебные заведения параллельно получают финансирование из государственного (местного) бюджета.

“Сохранение этой ситуации в условиях расширения финансовой автономии высших учебных заведений создает риски перекладывания части затрат, которые должны покрываться учащимися согласно договорам, на бюджет”, – добавил он.

По материалам ТСН
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