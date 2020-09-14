Эксперт рассказала, что происходит на рынке недвижимости и когда ждать скидок

Первичный рынок недвижимости возобновил свою активность после коронакризиса. В комментарии УНН эксперт рынка Виктория Берещак рассказала, когда стоит ожидать выхода крупных проектов и будут ли застройщики предлагать скидки.

“Есть хорошая поговорка: решать квартирный вопрос стоит тогда, когда он возникает. Сидеть на „чемодане денег“ и ждать ценопада на первичном рынке недвижимости – решение не из лучших, учитывая, что на данный момент мы наблюдаем медленное, но уверенное восстановление платежеспособного спроса и покупательской активности на рынке недвижимости, а средневзвешенная стоимость квадратного метра за месяц увеличилась на 5%.

Оно и понятно: после длительных карантинных ограничений и весенней неразберихи рынок уже более-менее адаптировался к посткоронавирусной реальности. Сформировался устойчивый отложенный спрос, который сейчас конвертируется в сделки.

Застройщики с устойчивой моделью и финансовым ресурсом уверенно продолжали строить даже в период обвалившихся на 60-70% продаж, а теперь собирают в копилку лояльности заключенные сделки”, — считает Берещак.

По ее мнению, сейчас происходит балансирование спроса и предложения: многие застройщики осмысленно не спешат выводить на рынок крупные проекты, фокусируя свое внимание на строительстве и реализации начатого в портфеле.

“Платежеспособный спрос перераспределяет свое внимание и все активнее фокусируется на тщательном подборе среды для жизни. На первый план в критериях выбора девелопера выходят — темпы строительства, сроки, репутация, качество проектов, формат новостройки, локация, ценовой диапазон, финансовые инструменты покупки (рассрочка, ипотека)”, — перечислила приоритеты покупателя эксперт.

Она отметила и важность ипотечного кредитования, в частности появление ипотечных программ под 10% годовых, стимулирующих сделки на первичном рынке.

“Банки фиксируют рост месяц к месяцу, с конца мая число заявок по кредитам на жилье в пределах 60%. Говорить о массовой ипотеке не приходится, пока хотя бы каждая четвертая сделка не будет заключаться при помощи финансирования банка, 10% годовых не будут фиксированными на весь срок кредита, а сумма первого взноса не опустится хотя бы до 15-20% от стоимости квартиры (сейчас 30-40%)”, — описала Берещак ситуацию с ипотекой.

Прогнозы. Что касается цен, то, по ее мнению, при благоприятном развитии событий, а именно в случае отсутствия непредвиденных негативных сценариев, связанных со второй волной карантина, ухудшением экономической ситуации в стране, падением реальных доходов населения цены на первичном рынке будут в коридоре 1-3% в зависимости от курсовых колебаний и общерыночной ситуации.

“Самые большие дисконты стоить ожидать во второй декаде осени-декабре. Вполне ожидаемо, что они будут достигать 20%. Сейчас рынок еще работает с отложенным спросом и прогретым за период изоляции покупателем. Но этот ресурс рано или поздно иссякнет, а появление новой когорты тех, кто может позволить себе покупку квартиры, напрямую будет зависеть и от экономической ситуации в стране, и от стабильности на рынке недвижимости, и от условий покупки и ценовой политики застройщиков”, — отметила эксперт, добавив, что в сегментах комфорт+ и бизнес при грамотном сочетании локации, концепции, позиционирования и высоких темпам строительства рост цены возможен за период осени на 5-7% и выше.

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