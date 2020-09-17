Реконструкция дома: в каком случае не нужно получать стройпаспорт

Для проведения реконструкции усадебного дома без изменения функций или технико-экономических показателей получать строительный паспорт не требуется.
Об этом сообщил на своей странице в FACEBOOK Юрий Таций, заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА и начальник управления административных услуг.
“Если вы решили сделать капитальный ремонт или реконструировать свое здание усадебного типа, при этом не меняя функционального назначения или ТЭП дома, вы можете сделать это без согласования Департамента градостроительства и архитектуры КГГА”, – сообщает Юрий Таций.
Если вы планируете менять параметры, функцию или ТЭП дома:
На что обратить внимание, готовя проект реконструкции усадебного дома:
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Также согласно статье 103 Земельного кодекса Украины в планировании застройки важно учитывать интересы соседей, в частности, избегать:
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