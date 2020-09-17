Реконструкция дома: в каком случае не нужно получать стройпаспорт

Для проведения реконструкции усадебного дома без изменения функций или технико-экономических показателей получать строительный паспорт не требуется.

Об этом сообщил на своей странице в FACEBOOK Юрий Таций, заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА и начальник управления административных услуг.

“Если вы решили сделать капитальный ремонт или реконструировать свое здание усадебного типа, при этом не меняя функционального назначения или ТЭП дома, вы можете сделать это без согласования Департамента градостроительства и архитектуры КГГА”, – сообщает Юрий Таций.

Если вы планируете менять параметры, функцию или ТЭП дома:

для этого вам нужно получать или строительный паспорт, если площадь здания составляет до 500 квадратных метров, или градостроительные условия и ограничения, если площадь больше.

На что обратить внимание, готовя проект реконструкции усадебного дома:

этажность: усадебная застройка не может превышать 3 этажа, не считая мансарду (для получения градостроительных условий и ограничений) и 2 этажа + мансарда (для получения стройпаспорта);

процент застройки: не допускается, чтобы застройка занимала более 50% площади территории;

условия пожарной безопасности: при проектировании, а затем и при строительстве объекта необходимо соблюсти противопожарные расстояния до соседних домов, учесть проезды для пожарных машин и т.д.

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Также согласно статье 103 Земельного кодекса Украины в планировании застройки важно учитывать интересы соседей, в частности, избегать:

чрезмерного затемнения соседских домов;

инсоляции;

размещения объектов по границе земельного участка или на ненормативном расстоянии от нее.

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