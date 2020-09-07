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Увеличены штрафы за нарушение земельного законодательства

Увеличены штрафы за нарушение земельного законодательства

9 сентября на заседании Правительства принято постановление, которое вносит изменения в Методику определения размера вреда, причиненного вследствие самовольного занятия земельных участков, использования земельных участков не по целевому назначению, снятия грунтового покрова (плодородного слоя почвы) без специального разрешения.

Об этом сообщает Правительственный портал.

«На сегодняшний день некоторые сельхозпроизводители нарушают порядок использования земельных участков – возделывание пастбищ, самовольный захват государственных земель, так как действующий расчет ущерба, причиненного государству, не превышает доходов от использование земель. Кроме того, местные бюджеты недополучают средства от платы за землю. Правительство вводит эффективный механизм борьбы с нарушителями земельного законодательства, увеличив расчет убытков, ориентировочно, в три раза. Это сделает нарушение земельного законодательства экономически невыгодным», – прокомментировал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

Постановление предусматривает:

  • увеличить размеры сумм среднегодового дохода от использования земель по целевому назначению;

  • увеличить среднегодовой дополнительный доход, полученный в результате фактического использования земельных участков не по целевому назначению;
  • уменьшить нормативные потери от уничтожения почвенного покрова (плодородного слоя почвы) без специального разрешения, используемые при расчете размера ущерба, причиненного вследствие самовольного занятия земельных участков, использования земельных участков не по целевому назначению, снятия грунтового покрова (плодородного слоя почвы) без специального разрешения;
  • внесение изменений в Методику в части порядка применения коэффициента индексации нормативной денежной оценки земель, который используются при расчете размера вреда, причиненного вследствие самовольного занятия земельных участков, использования земельных участков не по целевому назначению, снятия грунтового покрова (плодородного слоя почвы) без специального разрешения.

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По материалам Finance.UA
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