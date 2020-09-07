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Как узнать продавца-мошенника: советы от OLX

Как узнать продавца-мошенника: советы от OLX

По результатам опроса пользователей OLX, 75% украинцев считают, что могут наткнуться на недобросовестного пользователя в онлайне. При этом более 40% до сих пор присылают предоплату до получения товара.

Об этом рассказал Виктор Нобиуз, руководитель отдела бизнес-аналитики OLX Украина, на пресконференции “платежное и банкоматное мошенничество”.

По словам эксперта, понять, что вы общаетесь с мошенником, можно по нескольким фактам. Прежде всего, мошенники пытаются быстро привлечь интерес покупателей: они выставляют товары по слишком низкой цене, продают уникальные и привлекательные вещи, создают ажиотаж, чтобы не дать жертве «убежать». Также часто платежные преступники пытаются создать срочность, в частности, делают вид, что уезжают за границу, поэтому надо быстро продать какую-то вещь или сдать квартиру.

Кроме этого, продавцы-мошенники часто пытаются психологически давить: обманывают, что в семье произошло какое-то плохое событие и поэтому срочно нужны средства.

Еще одним важным фактором, указывающим на то, что вы общаетесь с мошенником, является избегание встреч с глазу на глаз. Чаще всего такие лица пытаются “продать” товар, отправив его по почте или курьером-сообщником.

Как безопасно использовать платежные системы:

  • проверять сайты, которыми пользуетесь. Это можно сделать с помощью сервисов Ассоциации ЕМА (Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем) или сервиса киберполиции, где можно проверить, насколько можно доверять ресурсу по ссылке;
  • не разглашать данные своих платежных карт. Особенно это касается лиц, которые являются продавцами, если им обещают прислать средства. В таком случае будет достаточно 16-значного кода. Разглашать CVV-код и срок действия карты нельзя;
  • использовать разные пароли для всех сервисов, которыми вы пользуетесь. Если есть несколько одинаковых паролей на разных сайтах и сервисах, мошенникам легко осуществить «взлом» всех ваших аккаунтов;
  • сохранять разум холодным и не спешить оплачивать товар, какой бы привлекательной ни казалась цена;
  • всегда оставаться на самой платформе. Лучше общаться в чате платформы, где планируете что-то приобрести или продать, а не переходить в сторонние мессенджеры. А если общение все же ведется в мессенджере, то не рискуйте переходить по ссылкам, которые продавец или покупатель вам отправляет.
По материалам Finance.UA
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