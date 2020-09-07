Как узнать продавца-мошенника: советы от OLX

По результатам опроса пользователей OLX, 75% украинцев считают, что могут наткнуться на недобросовестного пользователя в онлайне. При этом более 40% до сих пор присылают предоплату до получения товара.
Об этом рассказал Виктор Нобиуз, руководитель отдела бизнес-аналитики OLX Украина, на пресконференции “платежное и банкоматное мошенничество”.
По словам эксперта, понять, что вы общаетесь с мошенником, можно по нескольким фактам. Прежде всего, мошенники пытаются быстро привлечь интерес покупателей: они выставляют товары по слишком низкой цене, продают уникальные и привлекательные вещи, создают ажиотаж, чтобы не дать жертве «убежать». Также часто платежные преступники пытаются создать срочность, в частности, делают вид, что уезжают за границу, поэтому надо быстро продать какую-то вещь или сдать квартиру.
Кроме этого, продавцы-мошенники часто пытаются психологически давить: обманывают, что в семье произошло какое-то плохое событие и поэтому срочно нужны средства.
Еще одним важным фактором, указывающим на то, что вы общаетесь с мошенником, является избегание встреч с глазу на глаз. Чаще всего такие лица пытаются “продать” товар, отправив его по почте или курьером-сообщником.
Как безопасно использовать платежные системы:
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