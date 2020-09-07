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За три года отток прямых инвестиций из Киева составил 45 млн долларов

За три года отток прямых инвестиций из Киева составил 45 млн долларов

За последние три года отток прямых инвестиций из Киева составил 45 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные ГУ статистики в Киеве, передает УНН.

Так, в 2019 году прямые инвестиции из Киева составили 238 млн долларов, тогда как в 2017 году – 283 млн долларов. (-45 млн долларов). Стоит отметить, что в 2010 году прямые инвестиции из Киева составили 613 млн долларов. В 2011 году – 623 млн долларов, в 2012 году – 667 млн долларов, в 2013 и 2014 годах – около 700 млн долларов.

Отток прямых инвестиций из Киева начался в 2015 году. Показатель ежегодно снижался, вплоть до 2019 года.

Напомним, что капитальные инвестиции в столице тоже критически упали – почти на 40%.

При этом, привлекать инвестиции в город во время избирательной кампании в 2014 году обещал действующий мэр Кличко. Тогда он также собирался проводить активную информационную кампанию и информировать общественность о существующих в Киеве возможностях.

По материалам УНН
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