За три года отток прямых инвестиций из Киева составил 45 млн долларов

За последние три года отток прямых инвестиций из Киева составил 45 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные ГУ статистики в Киеве, передает УНН.

Так, в 2019 году прямые инвестиции из Киева составили 238 млн долларов, тогда как в 2017 году – 283 млн долларов. (-45 млн долларов). Стоит отметить, что в 2010 году прямые инвестиции из Киева составили 613 млн долларов. В 2011 году – 623 млн долларов, в 2012 году – 667 млн долларов, в 2013 и 2014 годах – около 700 млн долларов.

Отток прямых инвестиций из Киева начался в 2015 году. Показатель ежегодно снижался, вплоть до 2019 года.

Напомним, что капитальные инвестиции в столице тоже критически упали – почти на 40%.

При этом, привлекать инвестиции в город во время избирательной кампании в 2014 году обещал действующий мэр Кличко. Тогда он также собирался проводить активную информационную кампанию и информировать общественность о существующих в Киеве возможностях.