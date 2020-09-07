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Украина заняла последнее место по уровню экономической свободы в Европе

Украина заняла последнее место по уровню экономической свободы в Европе

Украина поднялась на семь позиций с 138 на 131 место в рейтинге “Экономическая свобода в мире – 2020”. Но все еще остается в самой экономически несвободной группе и является там единственной европейской страной.

Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета, который подготовил Fraser Institute.

Как отмечается в публикации, самым высоким уровень экономической свободы был в 2011 и 2012 годах, но за всю свою историю страна ни разу не покидала группу наиболее экономически несвободных стран. Соседями по рейтингу Украины являются Пакистан (129), Тунис (130) и Таджикистан (132).

Традиционно мировой рейтинг возглавили Гонконг и Сингапур, а на последнем месте оказалась Венесуэла.

Грузия неизменно находится в группе самых свободных стран с 2005 года (за исключением 2009 года). В свежей версии рейтинга она занимает 8 место в мире.

Польша до 2004 года находилась в третьей группе, а после этого поднялась до второго квартиля (преимущественно свободные страны), где находится и сейчас. Однако ее позиции ухудшились, с 59 на 77 место в рейтинге.

РФ длительное время считалась одной из самых экономически несвободных стран мира. Однако в 2004 году ситуация несколько улучшилась и, как результат, она перешла из четвертого в третий, где и остается до сих пор (89-е место в мире).

Образцом среди постсоветских стран является Эстония, она неизменно находится в экономически самой свободной группе с 2000 года. А стартовала она в рейтинге со второго квартиля (преимущественно свободные страны) в результате либеральных реформ, проведенных в 90-е годы.

Издание 2020 года базируется на данных 2018 года и измеряет экономическую свободу (уровень личного выбора, возможность выхода на рынки, защита частной собственности, верховенство права, и тому подобное), анализируя политические решения и институты 162 стран и территорий.

По материалам РБК-Украина
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