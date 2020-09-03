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Портфель NPL в госбанках хотят сократить на 305 млрд грн

Портфель NPL в госбанках хотят сократить на 305 млрд грн

Совет по финансовой стабильности одобрил разработанные госбанками планы, которые предусматривают сокращение их портфеля неработающих кредитов (NPL) в 305 млрд грн за три года.

Об этом говорится в отчете о деятельности Совета по финансовой стабильности в период с августа 2019 года по июль 2020 года.

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Снизить уровень NPL, накопленных на балансах государственных банков, за три года на 305 млрд грн планируется за счет:

  • списания с баланса проблемных кредитов, зарезервированных на 100%. В то же время банки продолжат работу по взысканию с должников;
  • реструктуризации жизнеспособных кредитов;
  • взыскания залогового имущества с последующей реализацией;
  • продажи или переуступки прав требования по проблемным портфелям.

Напомним, в первом полугодии госбанки сократили портфель NPL в 391 млрд грн, а их доля в кредитном портфеле сектора уменьшилась до 63,1% (на 1 января 2020 г. – 64,8%).

По материалам ITC.ua
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