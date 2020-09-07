Потребление электроэнергии возвращается на докарантинный уровень - Укрэнерго

Потребление электроэнергии в августе 2020 года почти достигло прошлогоднего уровня.
Об этом сообщает пресс-служба ЧАО “Укрэнерго”.
По оперативным данным, потребление электроэнергии в энергосистеме Украины в августе 2020 г. составило 9,364 млрд кВт-ч., что лишь на 0,01% меньше аналогичного периода прошлого года. Отмечается, что динамика потребления электроэнергии в разрезе отраслей в 2020 году четко отражает влияние пандемии и связанных с ней общенациональных карантинных мер на уровень потребления.
«Учитывая тенденцию к постепенному приближению потребления до уровня прошлогодних показателей, можно прогнозировать дальнейший рост потребления электроэнергии, связанный прежде всего с сезонностью (снижением температуры воздуха), а также частичной адаптацией отраслей экономики к работе в условиях карантина», – считают в Укрэнерго.
По данным компании, из всех групп потребителей в августе рост потребления (на 5,7%) демонстрирует только население (2,643 млрд кВт-ч. в августе 2020 года против 2,501 млрд кВт-ч. в августе 2019 года). При этом промышленность использовала в прошлом месяце на 2,9% меньше электроэнергии, чем в августе 2019 года (4,187 млрд кВт-ч.).
Уменьшение электропотребления по сравнению с августом 2019 года в промышленной группе фиксируется в машиностроительной отрасли (-12%), металлургии (-6%) и топливной отрасли (-3%). При этом возросло электропотребление в пищевой и перерабатывающей промышленности, химической и нефтехимической отраслях, производстве стройматериалов, которые потребили электроэнергии в августе 2020 года в среднем на 5% больше, чем в августе прошлого года.
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