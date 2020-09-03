0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 148 0

Правом получить налоговую скидку можно воспользоваться до конца года, - ГНС

Правом получить налоговую скидку можно воспользоваться до конца года, - ГНС

Налогоплательщики, которые в течение 2019 го произвели расходы, которые дают право на налоговую скидку, должны указать конкретные суммы скидки в годовой налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах.

Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Киевской области.

Такая декларация подается до 31 декабря включительно следующего за отчетным налогового года.

Что следует знать о налоговой скидке:

  • в налоговую скидку включаются фактически произведенные в течение отчетного налогового года налогоплательщиком расходы, подтвержденные платежными и расчетными документами: квитанциями, фискальными или товарными чеками, приходными кассовыми ордерами, копиями договоров, которые идентифицируют продавца товаров (работ, услуг) и их покупателя (получателя);
  • в этих документах обязательно должна быть отражена стоимость таких товаров (работ, услуг) и срок их продажи (выполнения, предоставления);
  • копии указанных документов (кроме расчетных документов) подаются вместе с декларацией об имущественном состоянии и доходах, а оригиналы этих документов подлежат хранению налогоплательщиком в течение срока давности, установленного НКУ;
  • если соответствующие документы подтверждены электронным расчетным документом, налогоплательщик указывает в налоговой декларации только реквизиты электронного расчетного документа.

Как закрыть ФЛП в 2020 году 👀

Если налогоплательщик до конца налогового года, следующего за отчетным, не воспользовался правом на начисление налоговой скидки по результатам отчетного налогового года, такое право на следующие налоговые годы не переносится.

Как получить средства налоговой скидки: сумма, подлежащая возврату плательщику налога, зачисляется на его банковский счет, открытый в любом коммерческом банке, или направляется почтовым переводом по адресу, указанному в декларации, в течение 60 календарных дней после поступления такой налоговой декларации.

Справка Finance.ua:

  • Перечень расходов, за которые предоставляется право получить налоговую скидку, можно найти в п. 3 ст. 166 НКУ.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:ГНС Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.