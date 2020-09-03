Правом получить налоговую скидку можно воспользоваться до конца года, - ГНС

Налогоплательщики, которые в течение 2019 го произвели расходы, которые дают право на налоговую скидку, должны указать конкретные суммы скидки в годовой налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах.

Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Киевской области.

Такая декларация подается до 31 декабря включительно следующего за отчетным налогового года.

Что следует знать о налоговой скидке:

в налоговую скидку включаются фактически произведенные в течение отчетного налогового года налогоплательщиком расходы, подтвержденные платежными и расчетными документами: квитанциями, фискальными или товарными чеками, приходными кассовыми ордерами, копиями договоров, которые идентифицируют продавца товаров (работ, услуг) и их покупателя (получателя);

в этих документах обязательно должна быть отражена стоимость таких товаров (работ, услуг) и срок их продажи (выполнения, предоставления);

копии указанных документов (кроме расчетных документов) подаются вместе с декларацией об имущественном состоянии и доходах, а оригиналы этих документов подлежат хранению налогоплательщиком в течение срока давности, установленного НКУ ;

если соответствующие документы подтверждены электронным расчетным документом, налогоплательщик указывает в налоговой декларации только реквизиты электронного расчетного документа.

Если налогоплательщик до конца налогового года, следующего за отчетным, не воспользовался правом на начисление налоговой скидки по результатам отчетного налогового года, такое право на следующие налоговые годы не переносится.

Как получить средства налоговой скидки: сумма, подлежащая возврату плательщику налога, зачисляется на его банковский счет, открытый в любом коммерческом банке, или направляется почтовым переводом по адресу, указанному в декларации, в течение 60 календарных дней после поступления такой налоговой декларации.

Справка Finance.ua: