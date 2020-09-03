Правом получить налоговую скидку можно воспользоваться до конца года, - ГНС

Налогоплательщики, которые в течение 2019 го произвели расходы, которые дают право на налоговую скидку, должны указать конкретные суммы скидки в годовой налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах.
Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Киевской области.
Такая декларация подается до 31 декабря включительно следующего за отчетным налогового года.
Что следует знать о налоговой скидке:
Если налогоплательщик до конца налогового года, следующего за отчетным, не воспользовался правом на начисление налоговой скидки по результатам отчетного налогового года, такое право на следующие налоговые годы не переносится.
Как получить средства налоговой скидки: сумма, подлежащая возврату плательщику налога, зачисляется на его банковский счет, открытый в любом коммерческом банке, или направляется почтовым переводом по адресу, указанному в декларации, в течение 60 календарных дней после поступления такой налоговой декларации.
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