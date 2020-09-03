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Китай закупил рекордный объем газа

Китай закупил рекордный объем газа

Китай установил рекорд по закупкам газа, импортировав в июле более 12,25 млрд кубометров.

Об этом сообщает таможня КНР.

Закупленный объем газа в июле на 27% больше, чем в июне, и на 13%, чем годом ранее.

По данным аналитиков рынка, в июле Китай в том числе закупил 5,5 млн тонн СПГ (7,2 млрд куб. м) после 5 млн тонн (6,6 млрд куб. м) в июне.

Китай импортирует газ по трубопроводам из России, Туркменистана, Узбекистана, Казахстана и Мьянмы.

За первые семь месяцев этого года Китай увеличил импорт газа на 6% – до 73,677 млрд куб. м.

По материалам Корреспондент.net
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