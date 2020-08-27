Мининфраструктуры планирует обновить 100 пассажирских вагонов

Министерство инфраструктуры планирует в следующем году закупить пассажирские вагоны по бюджетной программе. Соответствующий проект сейчас рассматривает Министерство финансов. Об этом в комментарии УНН сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

“Если удастся – будет просто фантастически. Потому что это будет первая бюджетная программа через предусмотренную в бюджете закупку 100 пассажирских вагонов на следующий год”, – говорит он.

Параллельно УЗ будет самостоятельно обновлять подвижной состав поездов, добавил Криклий.

“Заказывая новые и делая капитальные ремонты имеющихся”, – рассказал министр.

Ранее Криклий сообщал, что министерство не рассматривает приватизацию Укрзализныци.

“Никто не говорил и не говорит о том, чтобы железную дорогу кому-то отдавать. Мы не можем отдавать конкуренту железную дорогу в управление. Они же смогут влиять на географию того, как будет проходить транзит. Это все равно, что отдать российской железной дороге. Но, абстрагируясь от стран и флагов, для нас в любом случае это конкуренты, и отдавать конкурентам — значит быть в зависимости”, — отметил он.

В то же время, в концессию планируется отдать железнодорожные вокзалы с большим пассажиропотоком.