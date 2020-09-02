Корпорация Microsoft намерена внести существенные изменения во встроенную в Windows 10 экранную клавиатуру. Обновленный дизайн сенсорной клавиатуры основан на наработках Windows 10X.

При этом пользователям станут доступны новая анимация нажатия клавиш, звуки и возможности поиска и вставки анимированных GIF изображений.

Сообщается об использовании улучшенных макетов, которые оптимизированы для печати. Также появится возможность управлять курсором через клавишу пробела на сенсорной клавиатуре. Схожая функция есть и в iOS, она позволяет управлять курсором, разместив палец на клавише пробела и сдвигая его в нужном направлении.

Windows 10 получит обновлённую экранную клавиатуру, улучшенную работу с эмодзи и переработанный голосовой ввод.

Вместе с тем, Microsoft обновляет средство выбора эмодзи в Windows 10. Его можно вызвать комбинацией клавиш winkey+точка. В скором времени этот инструмент получит улучшенный дизайн, основанный на концепции Microsoft Fluent Design. Пользователи получат поиск по смайликам, поддержку анимированных GIF изображений, а также объединение истории буфера обмена и ввода смайлов в одном интерфейсе.