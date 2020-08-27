НБУ урегулировал порядок открытия и закрытия счетов клиентов банков

Национальный банк Украины урегулировал ряд вопросов, связанных с порядком открытия и закрытия счетов клиентов банков, а также привлечением банками вкладов на счета вкладчиков.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Национальный банк, приняв во внимание требования обновленного законодательства по финансовому мониторингу:

предусмотрел возможность удаленного установления деловых отношений между банком и клиентом;

предоставил банкам право закрывать текущие счета клиента;

запретил банкам закрывать текущие счета клиентов в случае, если денежные средства, находящиеся на счете клиента, заморожены.

Кроме того, регулятор установил порядок:

открытия и закрытия счетов инвесторов – юридических лиц-резидентов по соглашениям о разделе продукции;

привлечения банками вкладов от физических лиц-предпринимателей, юридических лиц-нерезидентов, представительств юридических лиц-нерезидентов в Украине (включая инвесторов по соглашению о разделе продукции на территории Украины) и проведения операций по ним;

выпуска и погашения сберегательных (депозитных) сертификатов, номинированных в банковских металлах.

Также Национальный банк:

отменил требование о необходимости подачи в банк физическим лицом, которое ведет независимую профессиональную деятельность, копии документа, подтверждающего постановку его на учет соответствующим контролирующим органом. Так что банки будут самостоятельно получать такие сведения из данных, обнародованных на официальном веб-сайте Государственной налоговой службы Украины;

разрешил физическим лицам заключать договора цифровой собственноручной подписью;

обязал инвесторов (физических и юридических лиц, банки) и номинальных держателей подавать в банк копию документа об их постановке на учет в контролирующем органе.

Справка Finance.ua:

Ранее Национальный банк разработал ряд изменений в порядок открытия и закрытия счетов клиентов банков.

В Национальном банке Украины разработали механизм удаленной идентификации личности, который предусматривает, что для открытия счета в банке достаточно будет видеосвязи.

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