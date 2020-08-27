НБУ урегулировал порядок открытия и закрытия счетов клиентов банков

Национальный банк Украины урегулировал ряд вопросов, связанных с порядком открытия и закрытия счетов клиентов банков, а также привлечением банками вкладов на счета вкладчиков.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Национальный банк, приняв во внимание требования обновленного законодательства по финансовому мониторингу:
Кроме того, регулятор установил порядок:
Также Национальный банк:
Вы можете получать больше с вашего депозита. Finance.ua договорился с банками, чтобы вы могли получить «Бонус к депозиту». Выгодную прибавку к проценту можно оформить в три шага.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский поручил разработать меры для развития ІТ-индустрии4 ч. назад - 409 4
Получить субсидию станет сложнее. Депутаты хотят урезать госфинансированиеВчера, 17:42 - 1334 4
В "Нафтогазе" рассказали, как защититься от роста цен на газВчера, 15:02 - 1503 4
Энергоатом в этом году потерял почти 20 миллиардов на продаже электричества населению6 ч. назад - 429 3
Украинцы стали меньше покупать и продавать валютуВчера, 11:35 - 629 2
В Египте откроют новый город-курортВчера, 23:08 - 3406
Увеличился минимальный размер ЕСВ: что следует знать предпринимателямВчера, 19:00 - 2789
Аналитики назвали условия для падения курса гривны осеньюВчера, 13:00 - 2311
Какие рабочие профессии в Украине самые высокооплачиваемыеВчера, 20:00 - 2144
В "Нафтогазе" рассказали, как защититься от роста цен на газВчера, 15:02 - 1503 4
SpaceX запустила еще 60 спутников Starlink53 мин. назад - 14
Прошел 15-ый успешный запуск европейской ракеты Vega с украинским двигателем (видео)Вчера, 16:50 - 154
Бесплатный тест на коронавирус: кто сможет не платить за анализПозавчера, 11:55 - 2320
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с аргентинским спутником31.08.2020, 10:55 - 224 1
В США одобрили 15-минутный тест на COVID-19 за $527.08.2020, 12:44 - 1663 4