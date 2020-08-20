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В столице начали ремонт еще одного «уставшего» путепровода

В столице начали ремонт еще одного «уставшего» путепровода

В столице начали ремонт еще одного «уставшего» объекта – путепровода на Воздухофлотском проспекте.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопросы пользователей соцсетей.

“Хочу также сообщить, что мы начали ремонт еще одного «уставшего» объекта – путепровода на пересечении проспекта Воздухофлотского и проспекта Победы. Он построен в 1958 году. А последний ремонт там делали 38 лет назад. Сегодня работники «Киевавтодора» проводят замену аварийных балок. Также отремонтируют плиту проезжей части и тротуаров. Уложат новый слой гидроизоляции и новое асфальтовое покрытие. Заменят систему освещения. Завершить все эти работы мы планируем в ноябре этого года, – сообщил Виталий Кличко.

Справка Finance.ua:

  • В Киеве начаты очередные ремонтные работы на Шулявском мосту. Дорожники вернулись на столичный путепровод через проспект Победы, который открыли для проезда после реконструкции менее года тому назад.
По материалам Вечірній Київ
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