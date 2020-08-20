Соцвыплаты, алименты и пенсии планируют рассчитывать по-новому: как изменится размер выплат

С 2021 года могут ввести базовую величину, от которой будут зависеть социальные выплаты, надбавки к пенсиям и тому подобное.

Кабмин подготовил новый расчет пенсий, штрафов и социальных выплат с 2021 года, пишет 24 канал.

Вместо прожиточного минимума, ряд выплат, а именно тех, которые не являются основным доходом граждан, хотят прикрепить к базовой величине для соцвыплат и базовой величине для денежных платежей и взысканий. С июля 2021 года эти базовые величины предлагают установить на уровне 2 100 гривен, а уже с 2022 года увеличивать их, несмотря на инфляцию. Эти изменения описаны в проекте закона.

Прожиточный минимум оставят для определения основных социальных гарантий (минимальной зарплаты, минимальной пенсии, соцпомощи малообеспеченным семьям и тому подобное).

Выплата на детей:

если сейчас прожиточный минимум для детей в возрасте до 6 лет составляет 1 859 гривен, то с нового года базовая величина для них составит 2 310 гривен. Для детей в возрасте от 6 до 18 лет (сейчас прожиточный минимум составляет 2 318 гривен) базовую величину установят на уровне 2 940 гривен.

Алименты:

сейчас минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше, чем 50 процентов прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Это 930 гривен на ребенка до 6 лет и 1 159 гривен на старшего ребенка;

если закон примут, то размер алиментов составит 55% от базовой величины для соцвыплат на детей в возрасте до 6 лет и 70% на детей в возрасте от 6 до 18 лет, то есть 1 155 (вместо 940) и 1 470 (вместо 1 159) гривен соответственно.

Пенсии:

размер основных пенсий не изменится, ведь он и в дальнейшем будет прикреплен к прожиточному минимуму. Сейчас минимальная пенсия, как и прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, составляет 1 712 гривен. В декабре размер вырастет до 1 769 гривен;

надбавку неработающим пенсионерам, имеющим на своем иждивении нетрудоспособных членов семьи, будут платить 50% базовой величины. Это 1 050 гривен вместо 859 гривен, которые платят сейчас;

участники боевых действий будут получать пенсии размером выше на 25% от базовой величины, то есть на 525 гривен;

лицам с инвалидностью вследствие войны также изменят расчет пенсий: их повысят в зависимости от группы инвалидности: в случае І группы – на 50% базовой величины, в случае ІІ группы повысят на 40%, а в случае ІІІ – на 30%.

Зачем вводят базовую величину:

для выплат, которые являются неосновным доходом граждан и соответственно отвязывают их от прожиточного минимума, на основе которого определяют минимальные пенсии, зарплаты и т. п;

прожиточный минимум в Украине занижен, ведь бюджет не выдержит резкого поднятия размеров всех выплат. Если закон примут, то после повышения прожиточного минимума не будут пересматривать соцпомощи, которые являются так сказать дополнительным источником доходов.

С одной стороны, сравнив, как изменятся выплаты, очевидно, что в первый год действия закона выплаты вырастут. Однако они будут оставаться на одном уровне, возрастая всего на несколько процентов каждый год по мере роста инфляции. А вот прожиточный минимум могут повышать стремительнее. И если раньше поднятие прожиточного минимума привело бы к поднятию соцвыплат и надбавок, то теперь этого не будет.

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