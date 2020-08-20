Соцвыплаты, алименты и пенсии планируют рассчитывать по-новому: как изменится размер выплат

С 2021 года могут ввести базовую величину, от которой будут зависеть социальные выплаты, надбавки к пенсиям и тому подобное.
Кабмин подготовил новый расчет пенсий, штрафов и социальных выплат с 2021 года, пишет 24 канал.
Вместо прожиточного минимума, ряд выплат, а именно тех, которые не являются основным доходом граждан, хотят прикрепить к базовой величине для соцвыплат и базовой величине для денежных платежей и взысканий. С июля 2021 года эти базовые величины предлагают установить на уровне 2 100 гривен, а уже с 2022 года увеличивать их, несмотря на инфляцию. Эти изменения описаны в проекте закона.
Прожиточный минимум оставят для определения основных социальных гарантий (минимальной зарплаты, минимальной пенсии, соцпомощи малообеспеченным семьям и тому подобное).
Выплата на детей:
Алименты:
Пенсии:
Зачем вводят базовую величину:
С одной стороны, сравнив, как изменятся выплаты, очевидно, что в первый год действия закона выплаты вырастут. Однако они будут оставаться на одном уровне, возрастая всего на несколько процентов каждый год по мере роста инфляции. А вот прожиточный минимум могут повышать стремительнее. И если раньше поднятие прожиточного минимума привело бы к поднятию соцвыплат и надбавок, то теперь этого не будет.
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