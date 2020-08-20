Минэкономики направило 323 миллиона с/х производителям на частичную компенсацию процентов по кредитам

По состоянию на 25 августа общая сумма выплат с/х производителям за фактически уплаченные проценты за пользование кредитами составляет 322,9 млн грн, общий объем кредитов, которые привлекли субъекты АПК – более 20,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

В частности:

124,9 млн грн – направлено субъектам за фактически уплаченные проценты за пользование кредитами за январь-июнь;

198 млн грн – направлено субъектам за фактически уплаченные проценты за пользование кредитами за январь-июль.

Средства получили 2611 заемщиков, подавших заявки в уполномоченные банки.

«По программе удешевления кредитов аграрии могут подавать заявки в 33 банка, среди которых как государственные, так и частные. Мы призываем аграриев активно пользоваться данной программой, так как дешевые кредиты являются эффективным инструментом для поддержки и развития собственного бизнеса», – прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Общий объем кредитов, привлеченный субъектами АПК, составил более 20,3 млрд грн, из них льготных (подлежащие компенсации) – 8,3 млрд грн.

По видам кредитов:

краткосрочных – 3,8 млрд грн (45,7%);

среднесрочных – 2,4 млрд грн (29%);

долгосрочных – 2,1 млрд грн (25,3%);

По видам деятельности заемщиков:

отрасль животноводства – 1,6 млрд грн (18,8%);

другие отрасли – 6,7 млрд грн (81,2%).

Средние процентные ставки банков, под которые субъекты хозяйствования АПК привлекали кредиты, составили 14-16% годовых.

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