Минэкономики направило 323 миллиона с/х производителям на частичную компенсацию процентов по кредитам

По состоянию на 25 августа общая сумма выплат с/х производителям за фактически уплаченные проценты за пользование кредитами составляет 322,9 млн грн, общий объем кредитов, которые привлекли субъекты АПК – более 20,3 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
В частности:
Средства получили 2611 заемщиков, подавших заявки в уполномоченные банки.
«По программе удешевления кредитов аграрии могут подавать заявки в 33 банка, среди которых как государственные, так и частные. Мы призываем аграриев активно пользоваться данной программой, так как дешевые кредиты являются эффективным инструментом для поддержки и развития собственного бизнеса», – прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.
Общий объем кредитов, привлеченный субъектами АПК, составил более 20,3 млрд грн, из них льготных (подлежащие компенсации) – 8,3 млрд грн.
По видам кредитов:
По видам деятельности заемщиков:
Средние процентные ставки банков, под которые субъекты хозяйствования АПК привлекали кредиты, составили 14-16% годовых.
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