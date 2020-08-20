В Китае за год построили автомобильный тоннель под рекой (фото)

В китайском городе Хайкоу провинции Хайнань официально открыли движение по тоннелю Веньминдун, который соединил центральный район города Хайкоу и новый район Цзяндун Хайнаньского порта свободной торговли.

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Строительство длилось около года. Рабочие работали круглосуточно, в три смены. Поскольку масштаб строительства был серьезный, власть мобилизовала рабочих и задействовала спецтехнику, в том числе из других регионов Китая.

Теперь расстояние через реку Нанду можно преодолеть за три минуты. Это решение существенно снизило нагрузку на мосты.

Вся переправа длиной в 4,38 км. Протяженность подводного участка – 2,72 км. Тоннель был построен компанией STEC Shanghai Urban Construction Municipal Engineering Group.