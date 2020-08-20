15 языков программирования, которые обеспечивают высокие зарплаты в IT (инфографика)

Компания HackerRank составила список языков программирования, знание которых обеспечивает разработчикам высокие зарплаты в IT. Там опросили 116 000 программистов, которые рассказали, с какими языками у них чаще всего ассоциируются высокие зарплаты среди разработчиков.
Об этом сообщает Business Insider.
Языки программирования с самыми высокими средними зарплатами:
Читайте также: Бешеная конкуренция среди начинающих: аналитика украинского IT-рынка в июле
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
МВД решило упростить процедуру ввоза подержанных авто из СШАВчера, 09:00 - 3699 15
Цена на газ в Украине, как и раньше, определяется по формуле "хаб+", - ВитренкоВчера, 15:45 - 381 4
Меркель не остановит строительство "Северного потока - 2"Вчера, 21:31 - 543 3
Правительство планирует установить ежемесячные доплаты в 500 гривен некоторым пенсионерамВчера, 16:00 - 4661 2
На фоне протестов белорусский рубль обвалился до рекордного минимумаВчера, 15:55 - 1056 2
Правительство планирует установить ежемесячные доплаты в 500 гривен некоторым пенсионерамВчера, 16:00 - 4661 2
Снят мораторий на ряд видов внеплановых проверок: к кому придутВчера, 11:00 - 1658
На фоне протестов белорусский рубль обвалился до рекордного минимумаВчера, 15:55 - 1056 2
Насколько поляки богаче украинцев: уровень зарплат, пенсий и ВВП (инфографика)2 ч. назад - 997
Является ли настоящим договор о кредите, подписанный онлайн - ответ НБУВчера, 15:00 - 930
В США одобрили 15-минутный тест на COVID-19 за $5Позавчера, 12:44 - 854 4
В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)20.08.2020, 15:10 - 2620 18
Китай зарегистрировал вакцину против COVID-1918.08.2020, 11:10 - 3858
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 2502 3
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 2012 5