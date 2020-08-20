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15 языков программирования, которые обеспечивают высокие зарплаты в IT (инфографика)

15 языков программирования, которые обеспечивают высокие зарплаты в IT (инфографика)

Компания HackerRank составила список языков программирования, знание которых обеспечивает разработчикам высокие зарплаты в IT. Там опросили 116 000 программистов, которые рассказали, с какими языками у них чаще всего ассоциируются высокие зарплаты среди разработчиков.

Об этом сообщает Business Insider.

Языки программирования с самыми высокими средними зарплатами:

  • C++ ассоциируется со средней зарплатой около $55 363 в год;
  • JavaScript: средняя мировая зарплата — $55 690 в год;
  • Python: средняя зарплата в год — около $56 670;
  • TypeScript — около $57 433;
  • Kotlin — $58 196;
  • C# — $58 469;
  • Prolog — $60 648;
  • Pascal — около $62 773;

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  • Swift — $65 171;
  • Objective-C — $66 697;
  • Ruby — $72 146;
  • Go — около $72 691;
  • Scala: средняя зарплата в год — около $77 159;
  • Perl — $84 025.

Справка Finacne.ua:

  • Количество занятых специалистов в украинском ИТ достигла отметки 190 тысяч. В целом за 2019 год индустрия выросла на 20%, или на 32 тысячи специалистов.
  • Чаще всего украинские IT-специалисты недовольны овертаймами, неконкурентными зарплатами и небольшим количеством дней отпуска.
По материалам Finance.UA
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