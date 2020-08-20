15 языков программирования, которые обеспечивают высокие зарплаты в IT (инфографика)

Компания HackerRank составила список языков программирования, знание которых обеспечивает разработчикам высокие зарплаты в IT. Там опросили 116 000 программистов, которые рассказали, с какими языками у них чаще всего ассоциируются высокие зарплаты среди разработчиков.

Об этом сообщает Business Insider.

Языки программирования с самыми высокими средними зарплатами:

C++ ассоциируется со средней зарплатой около $55 363 в год;

JavaScript: средняя мировая зарплата — $55 690 в год;

Python: средняя зарплата в год — около $56 670;

TypeScript — около $57 433;

Kotlin — $58 196;

C# — $58 469;

Prolog — $60 648;

Pascal — около $62 773;

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Swift — $65 171;

Objective-C — $66 697;

Ruby — $72 146;

Go — около $72 691;

Scala: средняя зарплата в год — около $77 159;

Perl — $84 025.

Справка Finacne.ua:

Количество занятых специалистов в украинском ИТ достигла отметки 190 тысяч. В целом за 2019 год индустрия выросла на 20%, или на 32 тысячи специалистов.

Самый высокий процент айтишников, неудовлетворенных своей зарплатой – среди SysAdmin, Support, Junior QA, Junior SE, Designer, Marketing.