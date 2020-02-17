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Зарплаты и овертаймы: чем недовольны украинские программисты — опрос

Зарплаты и овертаймы: чем недовольны украинские программисты — опрос

Украинские IT-специалисты жалуются на овертаймы, неконкурентные зарплаты и небольшое количество дней отпуска.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провело издание DOU.

В рамках составления рейтинга работодателей издание собрало жалобы разработчиков на условия работы в украинских IT-компаниях – собрали около 5000 комментариев, которые рассортировали по 6 основных категориях.

Зарплаты

Респонденты оставили 1301 комментарий, в которых чаще всего жаловались на непрозрачный и нерегулярный процесс пересмотра зарплат, неоплачиваемые овертаймы, небольшое количество дней отпуска и больничных, а также – отсутствие компенсации спортзала и медицинского страхования. “Руководитель никогда не инициирует обсуждение изменения материальной компенсации и удовлетворение текущей позицией, как в других компаниях это делается раз в полгода. Каждый раз это приходится “выбивать”, из-за чего иногда есть сомнения относительно того, действительно ли компания так ценит своих сотрудников”.

Больничные и отпуска

Разработчики часто жалуются на небольшое количество дней отпуска и больничных, работу в госпраздники, а также – на отсутствие возможности работать удаленно: “Общегосударственные праздничные дни в большинстве не являются выходными в компании”.

Условия труда

Оценивались офис компании, рабочее место сотрудников и график работы. Респонденты оставили 1346 комментариев – среди самых распространенных проблем называли плохую вентиляцию, тесные опенспейсы, недостаточное количество туалетов и плохое оснащение кухонь. Также среди “минусов” – устаревшая рабочая техника, неудобное расположение офиса, жесткий график работы и отсутствие возможности работать удаленно.

Карьерные возможности

Опрошенные жаловались на отсутствие возможностей для роста и отсутствие обратной связи: “К сожалению, присутствует кумовство. Повышают друзей, подруг, кумовьев, сватов. Это очень демотивирует”.

Обучение

Разработчики жалуются, что компания часто не компенсирует им средства, потраченные на посторонние образовательные курсы. Также жалуются, что ходить на подобные курсы выходит только в свободное от работы время.

Менеджмент и рабочая атмосфера

IT-специалисты недовольны непрофессиональным менеджментом, устаревшими технологиями и токсической корпоративной культурой: “Менеджмента не существует в этой компании. Только СЕО, который следит за камерами, как кто работает, трекает время входа/выхода. Тимлиды были золото, но и те ушли”.

Справка Finance.ua:

  • В 2019 году украинские компании экспортировали за границу ИТ-услуг на общую сумму 2,43 миллиарда долларов.
По материалам Економічна Правда
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