Работа на овертаймах и удовлетворенность зарплатой: исследование рынка ИТ

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В начале июля портал DOU провел большой летний опрос, в котором объединили две анкеты – портрет и зарплаты ИТ-специалистов.
Самые популярные должности в IT среди женщин – HR, QA, Software Engineer. Среди студентов – Junior Software Engineer, Software Engineer, Junior QA.
“В начале карьеры начинающие ищут работу на местах, а с обретением опыта отправляются в столицу. Сейчас на jobs.dou.ua в Харькове вдвое меньше вакансий для начинающих, чем в Киеве, и в четыре раза меньше вакансий с опытом более 5 лет”, – отмечают исследователи.
Сколько часов в неделю работают. Трудоголиков много среди System Architect – 10% работает более 60 часов в неделю. Но в основном ИТ-специалисты работают в пределах 40-60 часов. Менее 20 часов в неделю работают 1,4% респондентов.
Инфографика: DOU
Более 70% респондентов проживают в трех городах – Киеве, Харькове и Львове. Еще 11% – в Днепре и Одессе.
Овертаймы. 28% ИТ-специалистов не получают компенсацию за овертаймы, еще 33% не овертаймят. Если смотреть по типу компаний, то в продуктовых чаще, чем в аутсорсе, работают в нерабочее время и чаще не платят за переработку.
Отношение к зарплате:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Гонтарева раскритиковала Зеленского за жалобы на крепкую гривнюВчера, 21:02 - 3228 20
До 40 800 гривен штрафа: украинцев будут жестче наказывать за «пьяное» вождениеВчера, 18:00 - 1715 8
Рожкова сообщила, когда НБУ планирует массовый запуск ипотекиВчера, 15:00 - 2451 7
С украинских авиакомпаний будут взимать налоги с каждого пассажира в самолетеВчера, 19:02 - 1754 6
Сколько пенсионеров получают выплаты свыше 10 тысяч гривен (инфографика)8 ч. назад - 2834 5
Гонтарева раскритиковала Зеленского за жалобы на крепкую гривнюВчера, 21:02 - 3228 20
Закон о риелторах: когда подорожает недвижимость6 ч. назад - 2992
Сколько пенсионеров получают выплаты свыше 10 тысяч гривен (инфографика)8 ч. назад - 2834 5
Владелец земли возле Подольского моста вернет Киеву 80 миллионов гривенВчера, 19:39 - 2151 1
Средний размер пенсий вырос после повышения прожиточного минимумаВчера, 16:02 - 1816 2
Bosch представила концепт электровелосипеда (фото)Вчера, 16:32 - 611
Sony представила карманный кондиционер (видео)10.07.2020, 15:20 - 1414
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)08.07.2020, 11:48 - 2047
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 1750
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)01.07.2020, 13:10 - 1430 2