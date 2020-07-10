Работа на овертаймах и удовлетворенность зарплатой: исследование рынка ИТ

В начале июля портал DOU провел большой летний опрос, в котором объединили две анкеты – портрет и зарплаты ИТ-специалистов.

Самые популярные должности в IT среди женщин – HR, QA, Software Engineer. Среди студентов – Junior Software Engineer, Software Engineer, Junior QA.

“В начале карьеры начинающие ищут работу на местах, а с обретением опыта отправляются в столицу. Сейчас на jobs.dou.ua в Харькове вдвое меньше вакансий для начинающих, чем в Киеве, и в четыре раза меньше вакансий с опытом более 5 лет”, – отмечают исследователи.

Сколько часов в неделю работают. Трудоголиков много среди System Architect – 10% работает более 60 часов в неделю. Но в основном ИТ-специалисты работают в пределах 40-60 часов. Менее 20 часов в неделю работают 1,4% респондентов.



Инфографика: DOU

Более 70% респондентов проживают в трех городах – Киеве, Харькове и Львове. Еще 11% – в Днепре и Одессе.

Овертаймы. 28% ИТ-специалистов не получают компенсацию за овертаймы, еще 33% не овертаймят. Если смотреть по типу компаний, то в продуктовых чаще, чем в аутсорсе, работают в нерабочее время и чаще не платят за переработку.

Отношение к зарплате:

большинство айтишников все-таки довольны своей зарплатой;

не устраивает уровень дохода 18% респондентов. Наибольший процент недовольных среди SysAdmin, Support, Junior QA, Junior SE, Designer, Marketing. Больше всего вполне довольных (более 40%) среди System Architect, Team/Technical Lead, Senior SE;

интересно, что один из самых низких уровней неудовлетворенности зарплатой у Data Science. В этой сфере много молодежи, учитывая возрастную медиану 25 лет;