Топ-5 стран Европы по количеству технологических вакансий

Компания Prolifics Testing проанализировала вакансии в европейских технологических компаниях и выделила топ-5 стран, где больше всего нуждаются в специалистах, а также самые востребованные профессии.
Об результатах исследования рассказало издание Business Insider.
В топ-5 стран по общему количеству вакансий в сфере технологий оказались:
Каких специалистов ищут:
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