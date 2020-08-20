Топ-5 стран Европы по количеству технологических вакансий

Компания Prolifics Testing проанализировала вакансии в европейских технологических компаниях и выделила топ-5 стран, где больше всего нуждаются в специалистах, а также самые востребованные профессии.

Об результатах исследования рассказало издание Business Insider.

В топ-5 стран по общему количеству вакансий в сфере технологий оказались:

Италия;

Великобритания;

Польша;

Германия;

Нидерланды.

Каких специалистов ищут:

В Италии наиболее востребованы инженеры в сфере ИИ — 4941 актуальная вакансия. При этом, средняя зарплата такого специалиста — $35 180 в год. Среди компаний, которые ищут сотрудников на эту должность, — Microsoft, BIP и Ricercami Srl.

Системных инженеров ищут в Великобритании. На рынке вакансий аналитики обнаружили 3759 предложений в данной сфере. За год системный инженер может заработать в среднем $47 733. Трудоустройство предлагают в BBC , Boeing и Facebook. Системные инженеры также востребованы в Швейцарии (555 вакансий); Турции (499 вакансий); Франции (268 вакансий); Швеции (125 вакансий); Финляндии (47 вакансий).

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Java-разработчики смогут найти работу в Польше — 1904 вакансии. Средняя зарплата такого специалиста — $56 710 в год. Вакансии для разработчиков предлагают в Goldman Sachs, KPMG Poland и Nordea.

Самыми востребованными специалистами в Германии являются системные администраторы. Их годовая зарплата в среднем может составлять — $49 699. Среди компаний, предлагающих работу: Lenovo, InterQuest Group и Deutsche Welle.

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