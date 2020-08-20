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Топ-5 стран Европы по количеству технологических вакансий

Топ-5 стран Европы по количеству технологических вакансий

Компания Prolifics Testing проанализировала вакансии в европейских технологических компаниях и выделила топ-5 стран, где больше всего нуждаются в специалистах, а также самые востребованные профессии.

Об результатах исследования рассказало издание Business Insider.

В топ-5 стран по общему количеству вакансий в сфере технологий оказались:

  • Италия;
  • Великобритания;
  • Польша;
  • Германия;
  • Нидерланды.

Каких специалистов ищут:

  • В Италии наиболее востребованы инженеры в сфере ИИ — 4941 актуальная вакансия. При этом, средняя зарплата такого специалиста — $35 180 в год. Среди компаний, которые ищут сотрудников на эту должность, — Microsoft, BIP и Ricercami Srl.
  • Системных инженеров ищут в Великобритании. На рынке вакансий аналитики обнаружили 3759 предложений в данной сфере. За год системный инженер может заработать в среднем $47 733. Трудоустройство предлагают в BBC, Boeing и Facebook. Системные инженеры также востребованы в Швейцарии (555 вакансий); Турции (499 вакансий); Франции (268 вакансий); Швеции (125 вакансий); Финляндии (47 вакансий).

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  • Java-разработчики смогут найти работу в Польше — 1904 вакансии. Средняя зарплата такого специалиста — $56 710 в год. Вакансии для разработчиков предлагают в Goldman Sachs, KPMG Poland и Nordea.
  • Самыми востребованными специалистами в Германии являются системные администраторы. Их годовая зарплата в среднем может составлять — $49 699. Среди компаний, предлагающих работу: Lenovo, InterQuest Group и Deutsche Welle.

  • В Нидерландах больше всего ищут инженеров-программистов — 745 вакансий. Средняя годовая зарплата — $56 656. Актуальные предложения можно найти от Netflix, NIBC Bank и MetrixLab.
По материалам ain.ua
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