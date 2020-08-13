В Харькове тестируют первый троллейбус с автономным ходом (фото)

Первый троллейбус с автономным ходом начали тестировать на пробном маршруте от станции метро “Героев Труда” до улицы Дружбы народов в Харькове.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.
“Сейчас на этом маршруте курсирует автобус. Но харьковчане довольно давно просят пустить здесь троллейбус. Поскольку это важно для людей, мы просчитали экономическую целесообразность двух вариантов – с одной стороны, строительства новой троллейбусной линии, а с другой – приобретение троллейбусов с запасом хода, которые могут ехать определенное время без контактной сети. Второй вариант оказался более выгодным. Всего по программе финансового лизинга будет закуплено 50 троллейбусов, которые часть маршрута проходят с помощью контактной сети, а часть – на батарейках”, – отметил заместитель Харьковского городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов.
Фото: Харьковского горсовета
По его словам, маршрутов, где планируется запустить троллейбусы с запасом хода, будет несколько: “Например, будут маршруты до поселка Пятихатки от станции метро “Университет”, до Жихоря от станции метро “Проспект Гагарина”, до микрорайона “Горизонт”.
“Сейчас мы проведем испытания троллейбуса на этих маршрутах. В дальнейшем планируем максимально внедрять в городе электротранспорт – большой, удобный, экологически чистый”, – добавил вице-мэр.
Как говорит руководитель компании-производителя троллейбусов Юрий Бомбандеров, технические характеристики нового троллейбуса соответствуют всем европейским нормам.
Фото: Харьковского горсовета
Длина составляет 12 метров, он может перевозить до 100 пассажиров и проехать на автономном ходу 20-30 км.
В салоне установлены кондиционеры, зарядные устройства под USB-разъемы, для водителя – видеокамеры для обзора сзади и спереди, камера на крыше для контроля за уборкой и постановкой штанг на контактную сеть в автоматическом режиме.
Также предусмотрены все условия для комфортной перевозки людей с ограниченными возможностями: низкий пол, пандус, система наклона троллейбуса в правый бок.
В октябре Харьков уже получит 13 троллейбусов с автономным ходом.
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