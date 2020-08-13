Государство сэкономит на выплате субсидий в этом году до 7 млрд грн

Ужесточение правил получения соцпомощи на оплату жилищно-коммунальных услуг поможет государству сэкономить 6-7 млрд грн на выплате субсидий.
Такое мнение выразил председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко.
“По моим расчетам, комплексные меры государства в 2020 году и одновременный рост минимальной зарплаты приведут к сокращению субсидий еще на 6-7 млрд грн”, – говорит эксперт.
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Напомним, не так давно Кабмин принял постановление, которым ужесточил правила получения субсидий. Изменениями в частности предусмотрено:
Кроме того, согласно документу:
“Внесение субсидий в доход – это, как по мне, нонсенс. Как человек, подающий декларацию (напоминаю, что дворники и электрики из ЖЭКа ее не подают), может еще и получать субсидию? Внесение субсидий в декларацию – это еще один шаг к их сокращению, и здесь главное, чтобы под нож не попали малоимущие слои населения, которые действительно будут в них нуждаться”, – говорит Олег Попенко.
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