Государство сэкономит на выплате субсидий в этом году до 7 млрд грн

Ужесточение правил получения соцпомощи на оплату жилищно-коммунальных услуг поможет государству сэкономить 6-7 млрд грн на выплате субсидий.

Такое мнение выразил председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

“По моим расчетам, комплексные меры государства в 2020 году и одновременный рост минимальной зарплаты приведут к сокращению субсидий еще на 6-7 млрд грн”, – говорит эксперт.

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Напомним, не так давно Кабмин принял постановление, которым ужесточил правила получения субсидий. Изменениями в частности предусмотрено:

оформленную субсидию будут засчитывать в доход домохозяйствам;

чтобы получить госпомощь помимо всех привычных документов, необходимо будет подавать декларацию и справку о доходах;

размер выплат не может быть выше одного прожиточного минимума для семьи.

Кроме того, согласно документу:

вырос размер помощи детям, над которыми установлена опека и попечительство;

увеличили список тех, кто входит в состав семьи, со всеми их доходами, где бы они не находились;

выплаты матери-одиночке могут прекратиться в том случае, если она больше чем на 2 месяца выехала на заработки за границу;

введена процедура возврата социальной помощи.

“Внесение субсидий в доход – это, как по мне, нонсенс. Как человек, подающий декларацию (напоминаю, что дворники и электрики из ЖЭКа ее не подают), может еще и получать субсидию? Внесение субсидий в декларацию – это еще один шаг к их сокращению, и здесь главное, чтобы под нож не попали малоимущие слои населения, которые действительно будут в них нуждаться”, – говорит Олег Попенко.

Справка Finance.ua:

Средний размер субсидии на одно домохозяйство в июне 2020 года составил 267,78 грн (в мае этого года – 269,83 грн).

Наибольший средний размер субсидии по Украине зафиксирован в городе Киеве, где она составляет 472 грн.

Наименьший размер субсидии зафиксирован в Закарпатской области – 131,8 грн.

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