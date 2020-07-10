Субсидии на коммуналку в Украине: кто и сколько денег получает

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В июне 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили 2,891 миллиона граждан, а ее средний размер составил 267,78 грн.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства социальной политики Украины.
Отмечается, что в июне за субсидиями на оплату ЖКУ обратились 48,2 тысячи домохозяйств, а назначена субсидия 29,5 тысячи домохозяйств.
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В июне 2020 года предоставлено субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 371,8 миллиона грн:
Средний размер субсидии на одно домохозяйство в июне 2020 года составил 267,78 грн (в мае этого года – 269,83 грн). При этом наибольший средний размер субсидии по Украине зафиксирован в городе Киеве, где она составляет 472 грн. Наименьший размер субсидии зафиксирован в Закарпатской области – 131,8 грн.
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