Субсидии на коммуналку в Украине: кто и сколько денег получает

В июне 2020 года субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получили 2,891 миллиона граждан, а ее средний размер составил 267,78 грн.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Министерства социальной политики Украины.

Отмечается, что в июне за субсидиями на оплату ЖКУ обратились 48,2 тысячи домохозяйств, а назначена субсидия 29,5 тысячи домохозяйств.

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В июне 2020 года предоставлено субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму 371,8 миллиона грн:

из них 363 млн грн украинцы получили наличными;

8,8 млн грн – в безналичной форме.

Средний размер субсидии на одно домохозяйство в июне 2020 года составил 267,78 грн (в мае этого года – 269,83 грн). При этом наибольший средний размер субсидии по Украине зафиксирован в городе Киеве, где она составляет 472 грн. Наименьший размер субсидии зафиксирован в Закарпатской области – 131,8 грн.

Справка Finance.ua:

Механизм субсидий предусматривает компенсацию расходов гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг и рассчитан на то, чтобы применять гибкий индивидуальный подход для расчета субсидий.

Помощь от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг получают почти 34% украинских домохозяйств. Из них 1,8 млн домохозяйств — льготу и 3,2 млн домохозяйств — субсидию.

25 марта, на заседании правительства Кабинет Министров принял постановление о назначении жилищных субсидий гражданам, которые потеряли работу в период карантина.