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Тарифы на газ для населения изменятся - СМИ

Тарифы на газ для населения изменятся - СМИ

В ближайшее время тарифы на газ для украинцев изменятся. Обновленные цифры можно будет увидеть как в платежке за газ, так и за абонплату. «Нафтогаз» на июнь снизил тариф на газ для населения на 6% – до 2,14 грн за кубометр (без учета налогов и расходов на распределение и транспортировку).

Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на «Нафтогаз».

«В июне 2020-го оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязанностей, снизилась до 2,14 грн за кубометр (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам). Это на 6% меньше по сравнению с маем 2020 года», – говорится в заявлении «Нафтогаза».

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Однако, следует учитывать, что в июле абонентскую плату увеличат почти на 24%. Ее размер у всех разный. С одной стороны, он зависит от поставщика, а с другой – от того, сколько за «газовый год» (с октября по октябрь) голубого топлива было использовано.

Также изменения тарифов произойдут для потребителей, в чьих домах нет газового счетчика. Около полумиллиона граждан с 1 июля получат платежки с увеличенными суммами – в результате повышения норм потребления газа.

Объемы потребления, согласно новым нормам, разделены по сезонам. В холодное время года люди будут платить вдвое больше, чем в «теплое».

Справка Finance.ua:

  • В Украине готовится переход учета потребленного газа с кубометров на киловатт-часы.
  • Нафтогаз Украины намерен продавать газ для населения через государственные Ощадбанк и ПриватБанк. В отделениях банков можно будет заключить договор с 1 июля 2020 года.
По материалам Обозреватель
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