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За несвоевременную уплату налога на прибыль предусмотрен штраф

За несвоевременную уплату налога на прибыль предусмотрен штраф

В соответствии с законодательством плательщик налога на прибыль обязан самостоятельно уплатить сумму налогового обязательства, указанную в поданной им налоговой декларации, в течение 10 календарных дней, следующих за последним днем соответствующего предельного срока, предусмотренного для ее подачи.

Об этом напоминает Главное управление ГНС в г. Киеве.

В случае если налогоплательщик не уплачивает согласованную сумму денежного обязательства в течение установленного срока, такой плательщик привлекается к ответственности в виде штрафа.

Размеры штрафов:

  • при задержке до 30 календарных дней включительно, следующих за последним днем срока уплаты суммы денежного обязательства – 10 процентов погашенной суммы налогового долга;
  • при задержке более 30 календарных дней, следующих за последним днем срока уплаты суммы денежного обязательства – 20 процентов погашенной суммы налогового долга.

Последний день уплаты налога на прибыль предприятий за ІІ квартал (полугодие) 2020 года – 19 августа.

Справка Finance.ua:

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По материалам Finance.UA
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