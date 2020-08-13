За несвоевременную уплату налога на прибыль предусмотрен штраф

В соответствии с законодательством плательщик налога на прибыль обязан самостоятельно уплатить сумму налогового обязательства, указанную в поданной им налоговой декларации, в течение 10 календарных дней, следующих за последним днем соответствующего предельного срока, предусмотренного для ее подачи.
Об этом напоминает Главное управление ГНС в г. Киеве.
В случае если налогоплательщик не уплачивает согласованную сумму денежного обязательства в течение установленного срока, такой плательщик привлекается к ответственности в виде штрафа.
Размеры штрафов:
Последний день уплаты налога на прибыль предприятий за ІІ квартал (полугодие) 2020 года – 19 августа.
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