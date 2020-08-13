Поддержка бизнеса каждый день

Настоящая сила — в поддержке! Это основной принцип финансовой компании БізнесПозика, которого она придерживается уже на протяжении более 3 лет своей деятельности.

«БізнесПозика» — финансовая организация, которая выдает краткосрочные кредиты ФЛП и СПД, без залога и поручителей, на закупку товара или оборудования, развитие или расширение бизнеса, оплату аренды, ремонт автомобиля, оборудования или помещения, открытие торговой точки и на любые другие нужды предприятия.

Дарим деньги малому бизнесу

Компания «БизнесПозика» — клиентоориентированная и постоянно улучшает сервис для повышения репутации. И совсем недавно была запущена масштабная программа поддержки украинского бизнеса “БІЗНЕСПОЗИКУ обирай — ГРОШІ вигравай». Она продлится с 13.08.2020 по 11.09.2020 года. Результаты будут объявлены 18 сентября 2020.

Что нужно знать о программе?

- В программе могут принять участие представители малого бизнеса, имеющие зарегистрирован более года ФЛП с оборотом более 1 000 000 грн в год.

- Всего есть 3 призовых места и соответствующие им награды: 1 место – 50 000 грн, 2 место – 20 000 грн, 3 место – 10 000 грн.

Чтобы стать участником программы, нужно выполнить следующие условия:

1. Заполнить анкету по ссылке.

2. ФЛП должен быть зарегистрирован более 1 года.

3. Финансовый оборот должен составлять более 1 000 000 грн в год.

4. Нужно присоединиться к сообществам БізнесПозика в Instagram и Facebook.

5. И поставить лайк акционной публикации в Facebook или Instagram.

6. Сделать репост публикации на свою открытую страницу в Facebook.

Победителей выберет партнер БізнесПозики финансовый портал Finance.ua, обладающий высоким уровнем экспертизы, по такому главному критерию — реалистичность и потенциальная выгода использования выигрыша в вашем бизнесе.

Подробнее о розыгрыше можно узнать здесь.

Почему поддержка именно предпринимателей?

До того, как компания начала успешно выдавать краткосрочные кредиты, ее представители лично общались с предпринимателями. Они узнали об их частые проблемы, которые были связаны с тем, что получение кредита в банке — это очень сложный, долгий, а иногда и невозможен процесс. А для бизнеса очень часто нужны “быстрые деньги” для закрытия или оплаты аренды, выдачи зарплаты, покупки нового оборудования и тому подобное. А средства, которые находятся в определенный момент в обороте, невозможно использовать.

На основе анализа таких проблем родилась идея создать микрокредитную организацию для предпринимателей с продуктом нацеленным на их решение. После чего идея реализовалась в бизнес организацию. Компания начала предлагать услуги на рынке предпринимателей, успешно налаживать главные процессы и создавать сеть отделений.

Исходя из цели организации, делать процесс получения финансирования простым, доступным и прозрачным, в реальности весь процесс кредитования так и осуществляется. Ведь для того, чтобы получить кредит в «БізнесПозика», нужно всего лишь идентификационный код, паспорт (или вид на жительство), а также активное ведение предпринимательской деятельности, даже без зарегистрированного ФЛП / СПД или клиент только начал заниматься предпринимательством.

Постоянная работа над программой лояльности для клиентов

Цель компании БізнесПозика — сделать процесс получения финансирования простым, доступным и прозрачным, чтобы клиенты могли сосредоточиться на действительно важном — на развития своего дела.

Программа лояльности также включает в себя акционные предложения и кампании финпомощи. Примером чего и является программа поддержки украинского бизнеса “БІЗНЕСПОЗИКУ обирай — ГРОШІ вигравай».

Для малого украинского предпринимательства — это уникальная возможность именно сегодня получить финансовую помощь для развития или успешного старта на украинском рынке. А для компании БізнесПозика — это еще один важный шаг в укреплении своей позиции на рынке кредитных услуг.