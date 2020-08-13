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Нацбанк создал гибкие условия для реструктуризации кредитов производителей "зеленого" электричества

Нацбанк создал гибкие условия для реструктуризации кредитов производителей "зеленого" электричества

Национальный банк создал гибкие условия для проведения банками реструктуризации кредитов, предоставленных должникам, основным видом деятельности которых является производство “зеленой” электроэнергии.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Отмечается, что банки смогут оценивать кредитный риск таких должников без применения определенных факторов, если изменения условий договоров, связанных с реструктуризацией, будут внесены банками до 28 февраля 2021 года, а также при условии, что такие изменения не приводят к уменьшению ожидаемых денежных потоков по активу (NPV) более 10%.

Решение утверждено постановлением Правления НБУ от 18 августа 2020 года №118 “Об особенностях выполнения требований некоторых нормативно-правовых актов Национального банка Украины по вопросам оценки кредитного риска”. Постановление вступает в силу с 19 августа 2020 года.

По материалам УКРИНФОРМ
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