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“Киевгорстрой” открывает продажи в еще четырех объектах “Укрбуда”

“Киевгорстрой” открывает продажи в еще четырех объектах “Укрбуда”

Холдинговая компания возобновляет продажу на ЖК Lake House, ЖК Twin House, ЖК Freedom и ЖК Гвардейский.

Об этом стало известно из сообщения на сайте ЧАО “ХК “Киевгорстрой”.

Напомним, ранее вышел в продажу ЖК Urban Park, строящийся в Деснянском районе столицы на улице Магнитогорская, 5.

На каких объектах открыли продажи:

  • ЖК Lake House — 25-этажный жилой дом со встроенными помещениями и подземным паркингом на ул. Маршала Малиновского, 2 в Оболонском районе г. Киева;
  • ЖК Twin House — строится в Деснянском районе столицы по улице Крайняя, 1;
  • ЖК Freedom возводится в Днепровском районе Киева на пересечении проспектов Броварского и Освободителей;
  • ЖК Гвардейский строится в Печерском районе Киева. Это 25-этажный дом на улице Генерала Алмазова (Кутузова), 18/7, в 3-х минутах ходьбы от станции метро “Печерская” и бульвара Леси Украинки.

Справка Finance.ua:

  • Киевгорстрой обязался достроить незавершенные объекты компании Укрбуд: 23 жилых комплекса и один бизнес-центр.
  • 13 августа стало известно, что холдинговая компания «Киевгорстрой» приняла еще один жилой комплекс корпорации «Укрбуд» – «Академ Парк».
  • Президент «Киевгорстроя» заявлял, что на достройку всех жилых комплексов «Укрбуда» не хватает 2 млрд грн.
  • Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 20 мая порекомендовал мэру Киева Виталию Кличко подключиться к решению вопроса с корпорацией “Укрбуд”.
  • Зеленский также обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой обеспечить координацию мероприятий по устранению препятствий в процессе возобновления строительства объектов строительной компании “Укрбуд”.

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По материалам Finance.UA
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