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«Киевгорстрой» принял еще один жилой комплекс «Укрбуда»

«Киевгорстрой» принял еще один жилой комплекс «Укрбуда»

Холдинговая компания «Киевгорстрой» приняла еще один жилой комплекс корпорации «Укрбуд» – «Академ Парк».

Об этом сообщается на сайте компании.

По словам председателя правления – президента «Киевгорстроя» Игоря Кушнира, компания приняла более половины запланированных объектов «Укрбуда».

«Сегодня закончили подписание документов на принятие еще одного жилого комплекса «Академ Парк». Это 12-й по счету объект, поэтому можно смело говорить, что больше половины пути пройдено. Кроме того, на сегодняшний день уже подписан основной договор по ЖК «Злагода». Еще немного времени, и думаю, аналогичные новости будут и по нему. По другим, еще не принятым комплексам проводятся необходимые процедуры и оформление документов», – отметил Игорь Кушнир.

Напомним, на сегодняшний день «Киевгорстроем» в целом принято 12 объектов корпорации «Укрбуд». Это ЖК «Пектораль», «Новомостицкий», «Солнечная Ривьера», «Харьковский», «Гармония», «Кирилловский гай», «Гвардейский», «Freedом», «Lake house», «Twin house», «Urban park» и «Академ Парк». Три из них уже введены в эксплуатацию, на 2 ЖК – «Солнечная Ривьера» и «Пектораль» – получен почтовый адрес.

Справка Finance.ua:

  • Киевгорстрой обязался достроить незавершенные объекты компании Укрбуд: 23 жилых комплекса и один бизнес-центр.
  • Киевсовет в четверг, 23 июля, освободил объекты Укрбуда от долевого участия.
  • Президент «Киевгорстроя» заявлял, что на достройку всех жилых комплексов «Укрбуда» не хватает 2 млрд грн.
По материалам Finance.UA
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