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Экономика Японии показала рекордное падение

Экономика Японии показала рекордное падение

Во втором квартале 2020 года валовой внутренний продукт Японии сократился на 7,8% к первым трем месяцам, а в годовом измерении – на 27,2%.

Это стало максимальным падением с начала отслеживания сопоставимых данных в 1980 году, сообщает Reuters.

Размер реального ВВП Японии во II квартале сократился до 485 трлн иен – минимума с апреля-июня 2011 года.

Япония пережила сильнейший в истории экономический спад во втором квартале, поскольку торговые центры опустели, а спрос на автомобили и другие экспортные товары обвалился из-за пандемии COVID-19. Данные усилили аргументы в пользу более смелых стимулирующих мер для предотвращения более глубокой рецессии.

Потребительские расходы за отчетный период сократились на 8,2% в поквартальном измерении по сравнению со снижением на 0,8% в первом квартале. Государственные расходы упали на 0,3%.

Экспорт сократился на 18,5% – максимальное падение с I квартала 2009 года. Импорт снизился на 0,5%, падение было отмечено третий квартал подряд.

Хотя экономика выходит из состояния застоя после смягчения ограничений в конце мая, многие аналитики ожидают, что любое восстановление в текущем квартале будет скромным, поскольку возобновившийся рост числа случаев коронавируса сдерживает потребительские расходы.

Эксперты прогнозируют снижение спроса на деловые инвестиции из-за ухудшения прибыли компаний и риска распространения COVID-19.

«Есть вероятность, что экономическая активность может остановиться, если ведущие страны вновь введут карантинные меры или Япония повторно введет чрезвычайное положение», – прогнозирует Саисуке Сакай с Mizuho Research institute.

По материалам Финансовый клуб
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