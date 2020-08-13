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Госбанки сократили кредитование бизнеса

Госбанки сократили кредитование бизнеса

В первом полугодии 2020 года украинские банковские учреждения сократили портфель гривневых корпоративных кредитов на 8,9 млрд грн (2%).

Об этом свидетельствуют балансовые данные украинских банков, обнародованные Национальным банком Украины.

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В абсолютном выражении сильное сокращение гривневого портфеля кредитов корпоративным клиентам в первом полугодии наблюдалось у государственных “Укрэксимбанка” (-4,65 млрд грн), “Укргазбанка” (-2,75 млрд грн).

Вместе с тем прирост кредитного портфеля юридических лиц в гривне наблюдался в банке “Пивденный” (+2,9 млрд грн), “ОТП Банке” (+1,1 млрд грн), “Прокредит Банке” (+0,9 млрд грн), “Альфа-Банке Украина” (+0,5 млрд грн).

В первом полугодии 2020 года совокупный портфель корпоративных кредитов в иностранной валюте сократился на 1,5 млрд долларов (9,4%). Практически все банки сократили валютные портфели.

Наиболее существенное сокращение портфеля выданных бизнесу кредитов в иностранной валюте продемонстрировал “Ощадбанк” (на 934 млн долларов).

В целом, по итогам первого полугодия 2020 года можно констатировать сокращение банковского кредитования бизнеса.

По материалам РБК-Украина
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