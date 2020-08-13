Госбанки сократили кредитование бизнеса

В первом полугодии 2020 года украинские банковские учреждения сократили портфель гривневых корпоративных кредитов на 8,9 млрд грн (2%).
Об этом свидетельствуют балансовые данные украинских банков, обнародованные Национальным банком Украины.
Читайте также: В Минфине объяснили, какому бизнесу и почему не подходит программа Доступные кредиты 5-7-9%
В абсолютном выражении сильное сокращение гривневого портфеля кредитов корпоративным клиентам в первом полугодии наблюдалось у государственных “Укрэксимбанка” (-4,65 млрд грн), “Укргазбанка” (-2,75 млрд грн).
Вместе с тем прирост кредитного портфеля юридических лиц в гривне наблюдался в банке “Пивденный” (+2,9 млрд грн), “ОТП Банке” (+1,1 млрд грн), “Прокредит Банке” (+0,9 млрд грн), “Альфа-Банке Украина” (+0,5 млрд грн).
В первом полугодии 2020 года совокупный портфель корпоративных кредитов в иностранной валюте сократился на 1,5 млрд долларов (9,4%). Практически все банки сократили валютные портфели.
Наиболее существенное сокращение портфеля выданных бизнесу кредитов в иностранной валюте продемонстрировал “Ощадбанк” (на 934 млн долларов).
В целом, по итогам первого полугодия 2020 года можно констатировать сокращение банковского кредитования бизнеса.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сколько стоит собрать ребенка в школу в 2020 годуВчера, 10:34 - 4420 18
МВД планирует закупить 220 камер автофиксации по 820 тыс. грн за однуВчера, 15:29 - 1337 8
Украинцы без счетчиков в 2021 году могут остаться без газаВчера, 14:10 - 1723 6
В Киеве аферисты выманивали у пенсионеров деньги за "акционные" купоны14.08.2020, 17:20 - 522 3
В Windows 10 появилась функция привязки видеокарты к конкретному приложению9 ч. назад - 300 2
Кому предлагают хорошие зарплаты: ТОП-5 вакансийВчера, 19:26 - 5502 2
Как высчитать свою "стоимость" на рынке трудаВчера, 12:06 - 3729 2
Украинцы без счетчиков в 2021 году могут остаться без газаВчера, 14:10 - 1723 6
Рынок загородного жилья: как изменился спрос и тенденцииВчера, 21:07 - 1716
Рынок труда летом: кого ищут работодателиВчера, 16:17 - 1407
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер (фото, видео)13.08.2020, 12:10 - 937
Израильский ювелир создает золотую защитную маску за 1,5 миллиона долларов (фото)10.08.2020, 15:10 - 1083 2
Маск запустил очередную партию интернет-спутников (видео)07.08.2020, 10:08 - 1210 4
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)04.08.2020, 12:10 - 2059 5
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на Землю03.08.2020, 10:15 - 1186