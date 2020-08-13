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Глава НБУ не видит причин для опасений по поводу эмиссии гривны

Глава НБУ не видит причин для опасений по поводу эмиссии гривны

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко опроверг слухи о том, что центробанк запустит эмиссию гривны через рефинансирование госбанков под выкуп облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). По его словам, эти опасения не сбылись и о них следует забыть.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

“Все аукционы Министерство финансов в это время проводило. Национальный банк все аукционы, согласно нашим заявленным графикам, проводил. Ни на день мы не изменили график. То есть мы проводили все аукционы – и долгосрочные поддержки ликвидности, и краткосрочные. Так оно дальше и будет работать. То есть это опасение не сбывалось, и давайте мы об этом опасении забудем”, – разъяснил Шевченко.

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Он обратил внимание, что у банков сейчас избыточная ликвидность, которой достаточно не только для выполнения всех клиентских платежей и обязательств перед вкладчиками, но и для инвестиций в различные инструменты.

Глава НБУ напомнил, что ранее регулятор запустил долгосрочное рефинансирование и процентный своп, который позволяет банкам снижать собственные процентные риски.

Кроме того, в НБУ планируют расширить перечень залогов, которые будут принимать по кредитам рефинансирования. “К примеру, будем брать в залог не только ОВГЗ, но и муниципальные облигации. Cейчас это решение финализируется”, – отметил Шевченко.

Он уточнил, что у Нацбанка нет цели по сумме рефинансирования. Равно как нет и целевого назначения рефинансирования.

Справка Finance.ua:

  • Сейчас нет предпосылок для того, чтобы курс гривны вырос до 30 UAH/USD. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
  • Кабинет министров не обсуждает с Национальным банком вопрос роста курса доллара до 30 гривен и стимулирования инфляции. Курс должен устанавливаться рынком.
  • Обменный курс в течение 2021 года в среднем будет составлять 29,1 гривен за доллар, на конец года – 28,8 гривен. Такие ожидания Минэкономики заложило в проект “Прогноза экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы”.
По материалам РБК-Украина
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