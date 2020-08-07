Гибкий курс гривны к доллару и низкая инфляция: НБУ планирует сохранить политику

Правление Национального банка подало на общественное обсуждение проект “Основных принципов денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу”. После обсуждения документ должен утвердить Совет НБУ.
Соответствующий проект размещен на сайте НБУ.
Как отмечается в проекте, “в 2021 году и в дальнейшем НБУ продолжит применение монетарного режима гибкого инфляционного таргетирования, опирающегося на плавающий обменный курс, с акцентом на поддержание финансовой стабильности и обеспечения устойчивых темпов экономического роста”.
Согласно проекту, целью денежно-кредитной (монетарной) политики является поддержание инфляции в среднесрочной перспективе на уровне 5% с допустимым диапазоном отклонений ± 1 п. п.
“Такая цель в 5% с допустимым диапазоном отклонений ± 1 п. п. будет постоянной и может пересматриваться только в сторону снижения”, – говорится в проекте.
В НБУ отмечают, что неизменность инфляционной цели и принципов монетарной политики будет способствовать стабилизации процентных ставок на низком уровне.
“Итак, главными критериями успешности монетарной политики будет оставаться заякоренность инфляционных ожиданий на уровне целевого показателя и соответствие фактической инфляции к ее целевому значению в среднесрочной перспективе”, – говорится в документе.
В то же время для лучшего содействия экономическому росту НБУ будет использовать гибкость режима инфляционного таргетирования, в частности, допуская временное отклонение инфляции от цели, если это не будет препятствовать ее возврату к целевому диапазону на приемлемом горизонте политики.
“Опираясь на достижение целей по ценовой и финансовой стабильности, НБУ будет уделять особое внимание вопросу активизации банковского кредитования для достижения цели по поддержанию устойчивых темпов экономического роста”, – говорится в документе.
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