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Гибкий курс гривны к доллару и низкая инфляция: НБУ планирует сохранить политику

Гибкий курс гривны к доллару и низкая инфляция: НБУ планирует сохранить политику

Правление Национального банка подало на общественное обсуждение проект “Основных принципов денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу”. После обсуждения документ должен утвердить Совет НБУ.

Соответствующий проект размещен на сайте НБУ.

Как отмечается в проекте, “в 2021 году и в дальнейшем НБУ продолжит применение монетарного режима гибкого инфляционного таргетирования, опирающегося на плавающий обменный курс, с акцентом на поддержание финансовой стабильности и обеспечения устойчивых темпов экономического роста”.

Согласно проекту, целью денежно-кредитной (монетарной) политики является поддержание инфляции в среднесрочной перспективе на уровне 5% с допустимым диапазоном отклонений ± 1 п. п.

“Такая цель в 5% с допустимым диапазоном отклонений ± 1 п. п. будет постоянной и может пересматриваться только в сторону снижения”, – говорится в проекте.

В НБУ отмечают, что неизменность инфляционной цели и принципов монетарной политики будет способствовать стабилизации процентных ставок на низком уровне.

“Итак, главными критериями успешности монетарной политики будет оставаться заякоренность инфляционных ожиданий на уровне целевого показателя и соответствие фактической инфляции к ее целевому значению в среднесрочной перспективе”, – говорится в документе.

В то же время для лучшего содействия экономическому росту НБУ будет использовать гибкость режима инфляционного таргетирования, в частности, допуская временное отклонение инфляции от цели, если это не будет препятствовать ее возврату к целевому диапазону на приемлемом горизонте политики.

“Опираясь на достижение целей по ценовой и финансовой стабильности, НБУ будет уделять особое внимание вопросу активизации банковского кредитования для достижения цели по поддержанию устойчивых темпов экономического роста”, – говорится в документе.

Справка Finance.ua:

  • Сейчас нет предпосылок для того, чтобы курс гривны вырос до 30 UAH/USD. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
  • Кабинет Министров не обсуждает с Национальным банком вопрос роста курса доллара до 30 гривен и стимулирования инфляции. Курс должен устанавливаться рынком.
  • Обменный курс в течение 2021 года в среднем будет составлять 29,1 гривен за доллар, на конец года – 28,8 гривен. Такие ожидания Минэкономики заложило в проект “Прогноза экономического и социального развития Украины на 2021 – 2023 годы”.

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По материалам РБК-Украина
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