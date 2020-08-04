Министр финансов рассказал, вырастет ли курс гривны до 30 UAH/USD

Сейчас нет предпосылок для того, чтобы курс гривны вырос до 30 UAH/USD.
Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал в интервью порталу Фокус.
“Я не вижу предпосылок для достижения курсом такого значения. И не вижу инструментов, при помощи которых кто-либо может повлиять на движение курса в этом направлении. Более того, в связи с карантином объемы импорта в Украину снизились на 18%, тогда как экспорт упал всего на 6%, что фактически выровняло платежный баланс. То есть отток валюты из страны уменьшился, и это снижает давление на валютный рынок”, – заявил Марченко.
По его словам, Украине нужен курс гривны, обеспечивающий макроэкономическую стабильность.
“Если для ревальвации или девальвации будут основания, такие процессы должны происходить постепенно, не создавая шоковую ситуацию на рынке”, – добавил министр финансов.
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