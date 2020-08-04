Министр финансов рассказал, вырастет ли курс гривны до 30 UAH/USD

Сейчас нет предпосылок для того, чтобы курс гривны вырос до 30 UAH/USD.

Об этом министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал в интервью порталу Фокус.

“Я не вижу предпосылок для достижения курсом такого значения. И не вижу инструментов, при помощи которых кто-либо может повлиять на движение курса в этом направлении. Более того, в связи с карантином объемы импорта в Украину снизились на 18%, тогда как экспорт упал всего на 6%, что фактически выровняло платежный баланс. То есть отток валюты из страны уменьшился, и это снижает давление на валютный рынок”, – заявил Марченко.

По его словам, Украине нужен курс гривны, обеспечивающий макроэкономическую стабильность.

“Если для ревальвации или девальвации будут основания, такие процессы должны происходить постепенно, не создавая шоковую ситуацию на рынке”, – добавил министр финансов.

Справка Finance.ua:

Среднегодовой обменный курс в 2020 году составит 27,00 грн/доллар. В предыдущем консенсус-прогнозе за апрель 2020 года ожидалось, что курс составит 28,85 грн/доллар. Такие данные содержатся в консенсус-прогнозе “Влияние COVID -19 на экономику и общество – постпандемическое развитие” за июль 2020 года.

Представители инвестиционных компаний допускают девальвацию гривны до 28-29 за доллар на конец года.

По мнению бывшего министри экономики Тимофея Милованова, курс доллара в Украине на 2021 год на уровне 29,1 грн/долл., прогнозируемый Кабмином, завышен.

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