Инвесткомпании спрогнозировали курс гривны на конец года

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Представители инвестиционных компаний допускают девальвацию гривны до 28-29 за доллар на конец года.
Об этом говорится в материале ЭП.
“В своем июньском прогнозе мы закладывали плавное ослабление курса с осени до 28-29 грн за долл. Как видно из последних дней, гривна движется к этому диапазону быстрее”, – говорит глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук.
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“Остановится гривна на этих позициях или девальвация будет более глубокой – зависит от действий нового руководства НБУ”, – добавляют в ICU.
“Девальвационное давление традиционно усиливается осенью. Мы ожидаем, что обменный курс будет слабеть и к концу 2020 года достигнет 28,5 грн за долл. Наш прогноз исходит из того, что поток негативных новостей, которые влияют на ситуацию на валютном рынке, усиливаться не будет”, – считают аналитики Concorde Capital.
В Dragon Capital прогнозировали, что к концу 2020 года курс гривны ослабнет до 28 долл. Сейчас там обещают пересмотреть прогноз в сторону более глубокой девальвации, “как только будет больше ясности, как будет выглядеть политика НБУ”.
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